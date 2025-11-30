Schwerer Unfall in Lörrach: Kollision am Hasenloch

1 Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Foto: Feuerwehr Lörrach Ein Unfall auf der B 317 in Lörrach hat den Verkehr am Samstagabend stark eingeschränkt. Es gab keine Schwerverletzten.







Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Samstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Hasenloch der B317 gekommen. Beteiligt waren vier Fahrzeuge, Schwerverletzte gab es keine, wie das Polizeipräsidium Freiburg auf Nachfrage unserer Zeitung am Sonntag erklärte. Drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Verkehr war bis 21 Uhr eingeschränkt. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Unfallstelle, die Sicherstellung des Brandschutzes und die Unterstützung der Aufräumarbeiten. Die Polizei stand mit acht Beamten im Einsatz.