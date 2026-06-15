Schwerer Unfall in Calw: Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einem Sturz schwer verletzt worden.

Am Sonntagmittag ereignete sich in Calw-Stammheim ein Unfall, bei dem ein 76-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Laut Polizei befuhr der 76-Jährige am Sonntagmittag gegen 14.20 Uhr die Bundesstraße 296 in Richtung Calw-Stammheim.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet er nach rechts und prallte schließlich gegen den Bordstein. Der Mann stürzte, überschlug sich mehrfach und erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte ein medizinischer Notfall die Ursache für den Unfall gewesen sein.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro.