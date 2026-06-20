Folge-Unfall endet tödlich: Zwei Frauen sterben bei Massenkarambolage auf der A5 bei Appenweier

Zwei folgenschwere Unfälle haben sich am Samstagmittag im Ortenaukreis ereignet. Die Massenkarambolage kostete zwei Menschen das Leben. Die Autobahn in Richtung Karlsruhe ist voll gesperrt.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm das verhängnisvolle Geschehen auf der Nordfahrbahn um kurz nach 11.30 Uhr seinen Lauf: In Folge eines Spurwechsels auf Höhe der Autobahnraststätte Renchtal streiften sich zwei Autos. Wegen der hohen Geschwindigkeiten verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Wagen. Einer der Unfallbeteiligten wurde dabei schwer verletzt.