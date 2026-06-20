Folge-Unfall endet tödlich: Zwei Frauen sterben bei Massenkarambolage auf der A5 bei Appenweier

Zwei folgenschwere Unfälle haben sich am Samstagmittag im Ortenaukreis ereignet. Die Massenkarambolage kostete zwei Menschen das Leben. Die Autobahn in Richtung Karlsruhe ist voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm das verhängnisvolle Geschehen auf der Nordfahrbahn um kurz nach 11.30 Uhr seinen Lauf: In Folge eines Spurwechsels auf Höhe der Autobahnraststätte Renchtal streiften sich zwei Autos. Wegen der hohen Geschwindigkeiten verloren beide Fahrer die Kontrolle über ihre Wagen. Einer der Unfallbeteiligten wurde dabei schwer verletzt.

Weil die beiden Autos mitten auf der Fahrbahn zum Stehen kamen, mussten nachfolgende Verkehrsteilnehmer plötzlich und stark bremsen. Dabei ereignete sich in Höhe der Anschlussstelle Appenweier ein weiterer schwerer Unfall, in den insgesamt fünf Fahrzeuge involviert waren, berichtet die Polizei.

Smart-Insassen haben keine Chance

Während die Insassen von vier Autos nach aktuellem Stand unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Erhebliche Behinderungen erwartet

Die A5 in Richtung Karlsruhe ist am Samstagnachmittag im Unfallbereich vollständig gesperrt. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist noch für mehrere Stunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so die Polizei.

Rotes Kreuz versorgt Wartende mit Getränken

Aufgrund der hohen Temperaturen versorgen Helfer vom Roten Kreuz die im Stau wartenden Autofahrer mit Getränken. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer müssen über Stunden in ihren Fahrzeugen ausharren.

Schaden von rund 100.000 Euro

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Der Schaden wird derzeit auf über 100.000 Euro geschätzt.