1 Überragend: Wild-Wings-Keeper Joacim Eriksson war in Frankfurt mit 32 Saves der große Rückhalt seines Teams. Foto: Eibner

Bis 15 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit führen die Wild Wings bei den Löwen. Um einen starken Joacim Eriksson zeigen die Gäste eine starke Leistung.









Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL in Frankfurt nach einer sehr guten Leistung mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Entscheidender Torschütze war – wie am Donnerstag gegen Iserlohn – in der Overtime erneut Zach Senyshyn.