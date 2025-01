Unter Wert verkauft – eine bittere 1:2-Niederlage in Bremerhaven

1 Ein enges Spiel an der Nordsee: Wild-Wings-Stürmer Sebastian Uvira (links) im Duell mit Anders Grönlund (Bremerhaven). Foto: Eibner

Neckarstädter haben Chancen für zwei Siege – doch die Pinguins jubeln. Wild-Wings-Angreifer Sebastian Uvira sagt: „Schade, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“









Link kopiert



Die Wild Wings haben am Sonntagnachmittag das DEL-Duell in Bremerhaven eine unnötige 1:2-Niederlage kassiert. Schwenningen war das bessere Team mit einem klaren Chancenplus. Doch am Ende jubelte der Tabellendritte, der defensiv gut stand und – wie oft – einfach abgezockt agierte.