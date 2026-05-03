Schwenninger Wild Wings: Neckarstädter schlagen bei einem DEL-Kontrahenten zu – neuer Stürmer kommt

Die Schwenninger Wild Wings verstärken ihre Offensive für die kommende DEL-Saison mit dem US-Amerikaner Austin Ortega.
. Die Wild Wings teilen am Sonntagnachmittag mit: „In der Liga nach Stationen in Berlin, München, Mannheim und zuletzt Dresden bestens bekannt, darf der technisch versierte Angreifer zukünftig am Neckar scoren. Dies tat der Rechtsschütze mit mexikanisch-philippinischen Wurzeln in seinen bislang 322 Spielen in der PENNY DEL mit durchschnittlich 0,84 Punkten sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs auf extrem hohem Niveau.“