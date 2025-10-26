Schwenninger Wild Wings in München: Debüt-Doppelpack von O’Regan – aber die Münchner drehen das Spiel

Die Schwenninger verspielen eine 3:1-Führung und verlieren in einem „wilden“ DEL-Duell mit 4:5. Alex Trivellato sagt: „Im letzten Drittel haben sie uns eingeschnürt.“

Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL in München mit 4:5 verloren. Im Schlussdrittel drehten die Gastgeber noch das Spiel mit drei Treffern. Schwenningens Verteidiger Alex Trivellato war danach enttäuscht: „Zwei Drittel lang machen wir ein gutes Auswärtsspiel. Dann lassen wir uns im letzten Drittel einschnüren. Nur verteidigen geht halt gegen München nicht.“

Die Personalien Im Tor der Schwenninger stand erneut Michael Bitzer für den seit Donnerstag erkrankten Joacim Eriksson. In der Verteidigung kehrte der am Freitag rausrotierende Dominik Bittner zurück – für ihn pausierte Will Weber im SAP Garden. Im Angriff spielte wieder Mirko Höfflin für Felix Scheel.

Das erste Drittel

Die Münchner waren in den ersten zehn Minuten das bessere Team, verzeichneten einige Chancen, waren den berühmten Schritt schneller und gingen durch einen sehenswerten Schuss von Ville Pokka (6.) mit 1:0 in Führung.

Doch die Wild Wings nutzten ihr erstes Überzahlspiel zum 1:1-Ausgleich (12.) durch das erste Tor von Neuzugang Danny O’Regan, der von Kyle Platzer und Zach Senyshyn dabei gut eingesetzt wurde. Nationaltorhüter Mathias Niederberger war geschlagen.

Die Schwenninger steigerten sich, verteidigten nun kompakter und drehten das Spiel durch Alex Karachun zum 2:1 in der 15. Minute. Der Stürmer hatte einen Distanzschuss von Alex Trivellato noch erfolgreich abgefälscht.

Auf der anderen Seite hatte Christopher DeSousa (16.) Pech mit einem Lattenschuss.

20,3 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels „schlug“ Danny O’Regan – im Zusammenspiel mit Hakon Hänelt und Jordan Szwarz – zum zweiten Mal (3:1) zu. Der Doppeltorschütze freute sich in der ersten Pause: „Meine ersten beiden DEL-Tore fühlen sich natürlich sehr gut an.“

Das zweite Drittel

Im Mittelabschnitt agierten die Schwäne weiterhin stabil. Michael Bitzer machte im Kasten einen guten Job. Aber er konnte das 2:3 nicht verhindern. In ihren ersten Powerplay des Abends trafen die Münchner durch Tobias Rieder. Dieser hatte allerdings Glück, dass bei seinem Torschuss der Puck auch noch vom Schlittschuh des Schwenninger Verteidigers Arkadiusz Dziambor ins Tor gelenkt wurde.

Dann war für den Red-Bull-Stürmer De Sousa nach einem Kopfcheck in der 33. Minute (Spiedauerstrafe) vorzeitig beendet. Die Neckarstädter konnten aber das anschließende fünfminütige Überzahlspiel nicht zum vierten Tor nutzen.

Das dritte Drittel

Im Schlussabschnitt kam es hart für die Wild Wings, denn München drehte durch die Treffer von Ryan Murphy (nur 84 Sekunden nach Drittelsbeginn), Adam Brooks und Taro Hirose das Spiel auf 5:3. Doch die Wild Wings nutzten ein Überzahlspiel mit dem 4:5 durch Zach Senyshyn in der 57. Minute. Aber mehr war für die Neckarstädter nicht mehr drin. Es war eine unnötige Niederlage der Schwenninger.

Statistik

München – Wild Wings 5:4 (1:3, 1:0, 3:1).

Tore: 1:0 Pokka (5:27 – Assist: Rieder), 1:1 O’Regan (11:37/5:4 – Platzer, Senyshyn), 1:2 Karachun (14:31 – Trivellato), 1:3 O’Regan (19:40 – Hänelt, Szwarz), 2:3 Rieder (30:00/5:4 – Hirose, Brooks), 3:3 Murphy (41:24 – Heatherington, Fontaine), 4:3 Brooks (48:53 – Hirose), 5:3 Hirose (52:26 – Abeltshauser), 5:4 Senyshyn (56:36/5:4 – O’Regan, Hungerecker).

Strafen: München: 13 (plus Spieldauer De Sousa) – Wild Wings: 6. Schiedsrichter: Schrader/Gofmann.

Zuschauer: 10 472 – darunter rund 300 Schwenninger Fans