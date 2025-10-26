Schwenninger Wild Wings in München: Debüt-Doppelpack von O’Regan – aber die Münchner drehen das Spiel

Die Schwenninger verspielen eine 3:1-Führung und verlieren in einem „wilden“ DEL-Duell mit 4:5. Alex Trivellato sagt: „Im letzten Drittel haben sie uns eingeschnürt.“
Die Wild Wings haben am Sonntagabend in der DEL in München mit 4:5 verloren. Im Schlussdrittel drehten die Gastgeber noch das Spiel mit drei Treffern. Schwenningens Verteidiger Alex Trivellato war danach enttäuscht: „Zwei Drittel lang machen wir ein gutes Auswärtsspiel. Dann lassen wir uns im letzten Drittel einschnüren. Nur verteidigen geht halt gegen München nicht.“