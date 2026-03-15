Schwenninger Wild Wings in Mannheim: Neunter – Wild Wings müssen am Mittwoch zuerst in Wolfsburg antreten

Die Schwenninger verlieren in Mannheim mit 2:4. Sieben Sekunden vor dem Ende holen die Wolfsburger in Augsburg den entscheidenden Punkt und rücken auf Rang acht vor.
Was für ein letzter DEL-Hauptrunden-Spieltag! Die Wild Wings unterlagen in Mannheim am Sonntagnachmittag mit 2:4. Parallel lag Direktkonkurrent Wolfsburg nach einer zunächst scheinbar komfortablen 4:1-Führung in Augsburg mit 4:5 zurück und schaffte sieben Sekunden! vor dem Ende der regulären Spielzeit noch – entscheidend – das 5:5 und den so wichtigen Punktgewinn zu Platz acht. Nach Penaltyschießen siegten die Wolfsburger mit 6:5.