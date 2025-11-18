Schwenninger Wild Wings in Dresden: Comeback von Tim Gettinger und letzte Chance für Niklas Sundblad

Vor dem zweiten Auswärtsspiel in Dresden wird deutlich: Der interne Konkurrenzdruck steigt bei den Wild Wings. Wer alles zuschauen muss. Eislöwen stehen am Abgrund.
Der Bus der Wild Wings – samt Fahrer natürlich – kennt die Strecke bald schon in- und auswendig. Binnen nur sechs Tagen geht es für das Schwenninger Team im DEL-Programm erneut nach Dresden. Weil in Sachsen am Mittwoch Buß-und Bettag ist, beginnt die Partie zwischen den Eislöwen (14./7) und den Schwänen (8./30) bereits um 16.30 Uhr. Das Duell wurde vom 38. Spieltag vorgezogen.