Schwenninger Wild Wings: Ein Wahnsinn – wie sich ein einst starkes Team gerade selbst zerlegt

Fünf Eckpunkte in Iserlohn, die symptomatisch für die Situation der Wild Wings sind. Naht nun etwa die Trainerfrage? In Köln sind die Schwenninger am Sonntag Außenseiter.
Der Tag nach der achten Niederlage in Folge: Die Wild Wings werden nach dem 2:4 in Iserlohn an diesem Samstag nach Köln umziehen. Die sportliche Situation der Schwenninger ist völlig zerfahren. Noch ein enttäuschender Auftritt am Sonntag (16.30 Uhr) bei den Haien – dann dürfte sogar die Trainerfrage immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Dann greifen die normalen, harten Mechanismen des Geschäfts, so sehr bitter das in diesem Fall dann sein wird.