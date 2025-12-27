Schwenninger Wild Wings: Ein Wahnsinn – wie sich ein einst starkes Team gerade selbst zerlegt

Fünf Eckpunkte in Iserlohn, die symptomatisch für die Situation der Wild Wings sind. Naht nun etwa die Trainerfrage? In Köln sind die Schwenninger am Sonntag Außenseiter.

Der Tag nach der achten Niederlage in Folge: Die Wild Wings werden nach dem 2:4 in Iserlohn an diesem Samstag nach Köln umziehen. Die sportliche Situation der Schwenninger ist völlig zerfahren. Noch ein enttäuschender Auftritt am Sonntag (16.30 Uhr) bei den Haien – dann dürfte sogar die Trainerfrage immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Dann greifen die normalen, harten Mechanismen des Geschäfts, so sehr bitter das in diesem Fall dann sein wird.

Aber die Unzufriedenheit und Kritik im Umfeld wächst in diesen Tagen sehr. Es ist dieser Mannschaft zu wünschen, dass sie noch die Kurve bekommt.

Der Coach

Steve Walker ist der Baumeister der erfolgreichen vergangenen zwei Jahre bei den Wild Wings. Er steht für diese großartige Entwicklung. Erst vor sechs Wochen wurde mit dem Coach für weitere zwei Saisons verlängert. Doch nun droht für diese DEL-Runde ein sportlich großer Scherbenhaufen. Dieser Abwärtstrend ist Schwenningen ist gerade zu unglaublich, zeigt aber einmal mehr, dass es im Sport nichts gibt, was es nicht gibt.

Geschäftsführer Stefan Wagner und sein Trainer wollten mit dem Team nach dem zweimaligen Erreichen der Playoffs den nächsten Schritt in diesem Spieljahr schaffen. Wenn es so weitergeht, werden die Wild Wings aber die schönste und entscheidende Phase der Saison ab März nur noch am Fernseher erleben. Inzwischen wackelt auch der zehnte Platz.

Nach der Niederlage in Iserlohn war Steve Walker deutlich anzumerken, wie nahe ihm diese Negativ-Erlebnisse gehen. Der Schwenninger Coach bleibt dabei, offiziell das Positive noch bei seiner Mannschaft hervorzuheben. Er hatte sein Team im ersten Drittel überlegen gesehen, „aber wir haben vor dem gegnerischen Tor die falschen Entscheidungen getroffen. Im Mitteldrittel hatte Iserlohn mit dem 2:0 das Momentum auf seiner Seite, doch wir haben wieder Leben reingebracht. Das letzte Drittel haben wir so begonnen, wie wir uns das vorstellten, aber im Moment fallen die Scheiben für uns nicht so, wie sie fallen sollten. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter hart zu arbeiten.“

Die fünf symptomatischen Probleme in Iserlohn

Erstens: Wille und Körpersprache waren insgesamt zwar in Ordnung, doch die Schwenninger Mannschaft trat, wie schon mehrmals zuletzt, nicht kompakt auf.

Zweitens: Im ersten Drittel wurde bei 9:1-Schüssen und einem mageren 0:0 erkennbar, wie schlecht die Chancenwertung der Neckarstädter weiterhin ist.

Drittens: Zu Beginn des Mitteldrittels kassierten die Wild Wings binnen 13 Sekunden zwei gewichtige Gegentore zum 0:2, die die Statik des Spiels veränderten. So eine Situation passierte kurz nach einer Pause nicht zum ersten Mal in dieser Saison!

Viertens: Im letzten Abschnitt bauten die Gäste richtig Druck auf, hatten den 2:2-Ausgleich vor Augen, doch Iserlohn machte stattdessen in diese Drangphase hinein das vorentscheidende 3:1.

Fünftens: Nach dem 2:3-Anschluss von Tylor Spink (52.) kassierte Dominik Bittner in der Crunchtime eine unnötige Strafe. Wertvolle Zeit ging verloren. So eine Situation passierte den Schwänen in einer entscheidenden Phase auch nicht erstmals.

Gelingt eine Überraschung in Köln?

Rein von den Fakten her müsste es für die angeschlagenen Wild Wings am Sonntag (16.30 Uhr) in Köln nur um Schadensbegrenzung gehen. Die Haie sprangen nach ihrem fünften Sieg in Folge (3:0 daheim gegen Bremerhaven am Freitag) an die Tabellenspitze, zählen in dieser Form auch zu den Titelfavoriten. Torhüter Janne Juvonen (1,74 Gegentore im Schnitt) ist zweitbester DEL-Torhüter. Patrick Russell (21 Tore/20 Assists) und Gregor MacLeod (12/26) rangieren bei den Topscorern auf den Plätzen drei und vier. Die Haie haben aktuell das zweitbeste Powerplay-Team mit 30,84 Prozent Erfolgsquote und gewannen die ersten beiden Saisonduelle gegen die Wild Wings mit 4:1 (19. September in der Helios Arena) und mit 4:1 (23. November in Köln) jeweils souverän.

Sprich, in der am Sonntag ausverkauften Lanxess-Arena wird kaum jemand mit den Schwenningern rechnen. Darin liegt aber die Chance für die Wild Wings, diese verdammte Negativ-Serie vielleicht zu beenden und den Hebel umzulegen.