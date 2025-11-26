Schwenninger Wild Wings: Die „Geschenke“ in Nürnberg – Unzufriedenheit und hoher Anspruch

Coach Steve Walker nimmt sein Team nach dem verpassten Dreier auch etwas in Schutz. Beim Heimderby gegen Mannheim könnte die Achterbahnfahrt fortgesetzt werden.
Die Zeiten haben sich am Schwenninger Eishockey-Standort verändert: Zweimal in Folge haben die Wild Wings zuletzt – nach einer sportlich jahrelangen Durststrecke – die Play-off-Teilnahme geschafft. Beim Etat zählen die Schwenninger in der DEL längst nicht mehr zum unteren Drittel der Liga. Aus diesen Gründen sind die Ansprüche im Umfeld gestiegen. Wie sehr, zeigt dieses Spiel am Dienstag in Nürnberg (5:4 nach Penaltyschießen).