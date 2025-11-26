Schwenninger Wild Wings: Die „Geschenke“ in Nürnberg – Unzufriedenheit und hoher Anspruch

Coach Steve Walker nimmt sein Team nach dem verpassten Dreier auch etwas in Schutz. Beim Heimderby gegen Mannheim könnte die Achterbahnfahrt fortgesetzt werden.

Die Zeiten haben sich am Schwenninger Eishockey-Standort verändert: Zweimal in Folge haben die Wild Wings zuletzt – nach einer sportlich jahrelangen Durststrecke – die Play-off-Teilnahme geschafft. Beim Etat zählen die Schwenninger in der DEL längst nicht mehr zum unteren Drittel der Liga. Aus diesen Gründen sind die Ansprüche im Umfeld gestiegen. Wie sehr, zeigt dieses Spiel am Dienstag in Nürnberg (5:4 nach Penaltyschießen).

Die waren die Probleme in Nürnberg Zwei Punkte vom letztjährigen Play-off-Gegner mitzubringen, ist auf den ersten Blick aus Sicht der Wild Wings nicht schlecht. Aber natürlich hätte die Mannschaft auch drei Zähler mitbringen können und müssen: Zwei Mal verschenkten die Wild Wings in der regulären Spielzeit eine Zwei-Tore-Führung gegen ein dezimiertes Nürnberger Team.

Dabei schien nach dem 4:2 durch Zach Senysyhn (48.) alles in die richtige Richtung zu laufen. Doch dann kassierten die Neckarstädter einen Strafen-Doppelpack, mussten das 3:4 hinnehmen und als Krönung des Ganzen passierte auch noch in Überzahl das 4:4! Wenigstens sorgten im Penaltyschießen stark geschossene Treffer von Boaz Bassen und Danny O’Regang für die zwei Zähler.

Die Messlatte wird immer höher aufgelegt

Die Kommentare und die Kritik einiger Wild-Wings-Fans in den sozialen Medien kurz nach Spielende war teilweise sehr negativ, auch überzogen. „Wir haben einen am Boden liegenden Gegner wieder zum Leben erweckt“ – oder – „Einige Spieler sind mental gerade offenbar überfordert“, war dort zu lesen. Doch es zeigt aber deutlich, wie sehr der Anspruch rund um die Wild Wings gewachsen ist.

Dabei sollte bei all dem Dampf, der Euphorie und der Erwartungshaltung der Deckel nicht vom Kochtopf fliegen. Die Mannschaft steht vor den Mittwoch-Spielen in der DEL immerhin auf dem sechsten Platz.

Wobei Steve Walker ein Trainer ist, der viel fordert, für den es „nie einen Stillstand“ geben darf. Weil der Kanadier das noch schlummernde Entwicklungspotenzial bei den Wild Wings sieht und sich genau mit dieser Aufgabe identifiziert, war für ihn die Vertragsverlängerung vor zwei Wochen eine große Herzenssache.

Die Analyse von Steve Walker und Danny O’Regan

Natürlich war Walker mit dem Zwei-Punkte-Gewinn in Nürnberg auch nicht einverstanden: „Wir hatten uns nach diesem Spielverlauf ein anderes Ende erhofft. Aber mit den Strafen haben wir uns das Leben dann selbst schwer gemacht. Nürnberg hat sich in den letzten Minuten sehr gepusht. Wir müssen lernen, so einen Vorsprung auch über die Zeit zu bringen.“

Der Coach nahm sein Team aber auch in Schutz: „Unser tagelanger Auswärtstrip hat wohl auch dafür gesorgt, dass die Jungs in Nürnberg am Ende mental ein wenig müde waren.“

Siegtorschütze Danny O’Regan gestand ebenfalls ein: „Wir wissen, dass wir besser werden müssen, solche Spiele über die Bühne zu bringen.“

Am Freitag kommt Mannheim zum Derby. Angesichts der Achterbahnfahrt der Gefühle zuletzt müsste es dann – dem Rhythmus nach – wieder ein großer Abend für die Wild Wings und ihre Fans werden.