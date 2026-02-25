Schwenninger Wild Wings DEL: Profis fliehen aus Dresden – Verletzungspech in Bremerhaven

Wenige Stunden vor dem Re-Start ist in der DEL personell einiges geboten. Beim möglichen Absteiger Dresden ergreift ein Spieler nach dem anderen schon die Flucht.

Was raus muss, muss raus – Räumungsverkauf beim möglichen DEL-Absteiger Dresden. Nach Andrew Yogan (zu den Stavanger Oilers), Tariq Hammond (nach Düsseldorf) und dem bisherigen Kapitän Travis Turnbull (zum Zweitligisten Kaufbeuren) scheidet nun auch – während der entscheidenden Schlussphase der Hauptrunde – auch der US-Amerikaner C.J. Suess aus. Den Stürmer zieht es aus familiären Gründen zurück in die Heimat.

Diesen personellen Aderlass bei den Eislöwen – am Sonntag Heimgegner der Wild Wings – läuft auch unter der Kategorie „Wettbewerbsverzerrung“. Der Ärger bei den Dresdner Fans ist groß. Sportdirektor Jens Baxmann will den Vorwurf so aber nicht stehen lassen: „Fast alle Clubs aus der DEL2 haben sich bei uns nach Spielern erkundigt. Wir sind nicht aktiv geworden“, wird der Dresdener Funktionär zitiert.

Baxmann will – ligaunabhängig – in der kommenden Saison den Kader verjüngen. Aus der erfolgreichen Dresdner Nachwuchsarbeit wurden bereits die Talente Karl Gärtner und Ivan Komirist für die DEL lizensiert. Außerdem sollen die Eislöwen am Freiburger Schlussmann Fabian Hegmann dran sein.

Eisbären Berlin

Um eine Torhüter-Personalie geht es kurz vor dem Re-Start der DEL-Hauptrunde bei den Eisbären Berlin (Tabellensiebter): Top-Keeper Jake Hildebrand verletzte sich während der Olympia-Pause und wird einige Wochen lang dem Titelverteidiger fehlen.

Fischtown Pinguins Bremerhaven

Verletzungsprobleme haben auch die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven (6.). Bennet Roßmy und Top-Scorer Jan Urbas fehlen verletzt wohl bis zum Saisonende

Dafür kehrt nach langer Verletzungspause Kristers Gudlevski zurück ins Tor. Bremerhaven oder auch Berlin könnten den Wild Wings in den Pre-Playoffs über den Weg laufen.

Vertrags-Coup und Karriereende

Den Nürnberg Ice Tigers ist es gelungen, Top-Verteidiger Owen Headrick um eine weitere Saison an sich zu binden.

Bei den Straubing Tigers macht hingegen nach der Saison Dauerbrenner Mike Connolly Feierabend. Der 36-jährige Kanadier beendet seine erfolgreiche Karriere. Mit aktuell 422 Punkten im Tigers-Trikot ist er der beste Straubinger Scorer in der DEL-Historie der Niederbayern.