Schwenninger Wild Wings DEL: Profis fliehen aus Dresden – Verletzungspech in Bremerhaven

Wenige Stunden vor dem Re-Start ist in der DEL personell einiges geboten. Beim möglichen Absteiger Dresden ergreift ein Spieler nach dem anderen schon die Flucht.
Was raus muss, muss raus – Räumungsverkauf beim möglichen DEL-Absteiger Dresden. Nach Andrew Yogan (zu den Stavanger Oilers), Tariq Hammond (nach Düsseldorf) und dem bisherigen Kapitän Travis Turnbull (zum Zweitligisten Kaufbeuren) scheidet nun auch – während der entscheidenden Schlussphase der Hauptrunde – auch der US-Amerikaner C.J. Suess aus. Den Stürmer zieht es aus familiären Gründen zurück in die Heimat.