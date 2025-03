Werden die Grizzlys überhaupt in der DEL weiterspielen? Ex-Schwenninger Torhüter Cody Brenner verlängert in Frankfurt.

Die ersten DEL-Clubs sind in den Ferien. Die Folge: Fast stündlich gibt es neue Nachrichten von den „Play-off-Zuschauern“. Dies könnte in der kommenden Woche auch die Wild Wings betreffen, bei denen einige bisherige inoffizielle Vertragsverlängerungen dann offiziell werden.

Grizzlys Wolfsburg

Nach der enttäuschenden Saison (Platz 11) haben die Grizzlys die ersten Personalentscheidungen getroffen. Neben dem Karriereende von Gerrit Fauser und dem Wechsel von Luis Schinko nach München werden acht weitere Spieler die Niedersachsen verlassen, die am letzten Hauptrunden-Spieltag noch die Playoffs verpasst hatten. Die Verteidiger John Ramage (früher Wild Wings), Ryan O’Connor und Ryan Button sowie die Stürmer Tanner Kaspick, Darren Archibald, Phil Varone, Nick Caamano und Andy Miele erhalten kein neues Vertragsangebot.

Lesen Sie auch

Der Ex-Wild-Wings-Kapitän John Ramage muss in Wolfsburg gehen. Foto: Eibner

Dustin Strahlmeier hat noch Vertrag in der VW-Stadt

Noch offen ist die Zukunft von Matt White und Jimmy Lambert. Verträge für die kommende Spielzeit besitzen die Torhüter Dustin Strahlmeier (früher Wild Wings), Hannibal Weitzmann, die Verteidiger Björn Krupp, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori und Fabio Pfohl sowie die Angreifer Lucas Dumont, Robin Veber, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Justin Feser, Timo Ruckdäschel und Spencer Machacek.

Die große Frage in den kommenden Wochen aber lautet: Können die Grizzlys unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten überhaupt noch in der DEL weiterspielen. Fakt ist wohl, dass der VW-Konzern angesichts seiner großen Krise die bisher sehr großzügigen Sponsoren-Zuschüsse für den Profifußball und das Eishockey in Wolfsburg zusammenstreichen wird.

Grizzlys-Sportdirektor Charly Fliegauf verwies in den vergangenen Tagen auf den laufenden Vertrag mit VW und bezeichnete die immer stärker werdenden Gerüchte eines Rückzugs aus der DEL zunächst als „Sch...hausparolen.“

Iserlohn Roosters

Einen großen Umbruch wird es auch bei den Iserlohn Roosters geben, die am vorletzten Hauptrunden-Spieltag den sportlichen Klassenerhalt in der DEL schafften.

Die Verteidiger Brandon Gormley, Hubert Labrie, Zach Osburn, Emil Quaas sowie die Stürmer Michael Dal Colle, Shane Gersich, Branden Troock, Brayden Burke und Jake Virtanen erhalten kein neues Vertragsangebot und verlassen den Club. Angreifer Sven Ziegler (21 Tore) hätten die Roosters gerne gehalten, doch der beste Goalgetter der Sauerländer in der Hauptrunde hat offenbar das Interesse der Wild Wings nicht weiter verfolgt und soll nun in Wolfsburg unterschrieben haben.

Am Seilersee bleiben werden die Torhüter Andreas Jenike und Finn Becker, die Verteidiger Stanislav Dietz, Colin Ugbekile und Colton Jobke sowie die Angreifer Lennard Nieleck, Maciej Rutkowski und Noel Saffran.

Noch offen ist die Zukunft von acht Profis: Mit Goalie Hendrik Hane, dem Ex-Schwenninger Verteidiger Johannes Huß sowie den Stürmern Manuel Alberg (ebenfalls früher Wild Wings), John Broda, Eric Cornel, Tyler Boland, Taro Jentzsch und Christian Thomas befinden sich die Roosters noch in Gesprächen.

Aber offenbar ist Tyler Boland auch bei den Schwenningern auf dem Kandidatenschirm.

Johannes Huß würden die Iserlohner gerne halten. Bremerhaven ist an dem deutschen Verteidiger auch seit Wochen interessiert. Die Entscheidung fällt in den kommenden Tagen.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier hat sich außerdem auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben, nachdem er – in Doppelfunktion an der Bande –das Team zum Klassenerhalt führte.

Frankfurter Löwen

Der Ex-Schwenninger Torhüter Cody Brenner hat bei den Hessen verlängert – ebenfalls Daniel Wirt. Top-Scorer Dominik Bokk wechselt – nun auch offiziell – zu den Kölner Haien. Die Abgänge von Verteidiger Andy Welinski und Angreifer Erik Brown stehen nun ebenfalls fest. Der frühere Wild-Wings-Stürmer Daniel Pfaffengut hat noch weiterhin Vertrag.

Augsburger Panther

Nach dem erreichten Klassenerhalt laufen unter Sportdirektor Larry Mitchell die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Der Ex-Schwenninger Florian Elias hat verlängert. Es ist in diesem Sommer personell beim Traditionsclub nicht mit so einem großen Umbruch zu rechnen wie in den Vorjahren. Mit dem Klassenerhalt haben die Augsburger – nach zwei Zittersaisons – nun auch mehr Zeit für ihre personelle Ausrichtung hinsichtlich der nächsten DEL-Runde.