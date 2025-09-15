Schwenninger Wild Wings DEL: Die ersten beiden Punkte – aber auch zwei neue Sorgen

Schwenningens Coach Steve Walker zeigt sich in Iserlohn zufrieden. Kyle Platzer droht eine Sperre. Aktuell ist es offen, ob für den verletzten Tim Gettinger Ersatz kommt.
Die Wild Wings können ihre erste lange Deutschland-Reise in der neuen DEL-Saison mit Grün abhaken. Die ersten beiden Punkte stehen auf dem Konto der Schwenninger. Die Mannschaft zeigte in Bremerhaven (1:2) und in Iserlohn (3:2 nach Penaltyschießen) jeweils eine gute Leistung, ließ vielleicht gegen die Pinguins am Freitag etwas die Effizienz vermissen.