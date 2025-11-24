Schwenninger Wild Wings DEL: Achterbahn-Fahrt durch fehlende Konstanz – härtere Arbeit ist angesagt

Was Coach Steve Walker nach der 1:4-Niederlage in Köln und vor dem schweren Dienstag-Spiel in Nürnberg von seinem Team fordert: „Selbstgefälligkeit darf nicht aufkommen.“
Die Wild Wings (8./34) fahren in diesen Tagen in der DEL gefühlsmäßig Achterbahn. Am vergangenen Mittwoch boten sie insgesamt eine enttäuschende Leistung in Dresden (3:4 nach Verlängerung). Am Freitag zeigten die Schwenninger nach einem schwachen Auftaktdrittel dann 40 starke Minuten daheim gegen Straubing (4:1). Am Sonntag begannen die Schwäne in Köln (1:4) erneut mit einem blassen ersten Drittel. Ab dem zweiten Abschnitt verzeichneten sie eine starke Phase, in der sie aber nur einmal trafen.