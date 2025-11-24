Schwenninger Wild Wings DEL: Achterbahn-Fahrt durch fehlende Konstanz – härtere Arbeit ist angesagt

Was Coach Steve Walker nach der 1:4-Niederlage in Köln und vor dem schweren Dienstag-Spiel in Nürnberg von seinem Team fordert: „Selbstgefälligkeit darf nicht aufkommen.“

Die Wild Wings (8./34) fahren in diesen Tagen in der DEL gefühlsmäßig Achterbahn. Am vergangenen Mittwoch boten sie insgesamt eine enttäuschende Leistung in Dresden (3:4 nach Verlängerung). Am Freitag zeigten die Schwenninger nach einem schwachen Auftaktdrittel dann 40 starke Minuten daheim gegen Straubing (4:1). Am Sonntag begannen die Schwäne in Köln (1:4) erneut mit einem blassen ersten Drittel. Ab dem zweiten Abschnitt verzeichneten sie eine starke Phase, in der sie aber nur einmal trafen.

Das aktuelle Kernproblem in Schwenningen ist: Es fehlt weiterhin die Konstanz, um in die Top 6 zu rutschen. „Nur wenn wir am obersten Level spielen, können wir jedes Team der Liga schlagen“, zeigt es Verteidiger Eric Martinsson auf. In Köln fehlten aber dazu wieder gefühlte 20 bis 25 Prozent.

Für Angreifer Jordan Szwarz war es zum Beispiel in Köln ein Rätsel, „warum wir so viele Strafen kassieren, obwohl wir wussten, wie stark das Powerplay der Kölner ist“.

Die To-Do-Liste für mehr Konstanz

Coach Steve Walker zeigte sich nach der Niederlage gegen die Haie enttäuscht: „Unsere Leistung war insgesamt nicht zufriedenstellend. Wir haben die ersten beiden Gegentore unglücklich kassiert. Dann haben wir unsere Chancen – im Gegensatz zu Köln – nicht genutzt. Das Powerplay hat natürlich den Unterschied ausgemacht.“

Dem Schwenninger Trainer sind diese zu vielen Hoch- und Tiefs bei seinem Team ein Dorn im Auge. Vor dem Gastspiel am Dienstag (19.30 Uhr) in Nürnberg spricht Steve Walker Klartext: „Jeder muss sich bewusst sein, dass wir in allen Bereichen wieder härter arbeiten müssen. Jeder Wechsel zählt. Auch wenn es im Großen und Ganzen bei uns bisher rundläuft, ist Selbstgefälligkeit nicht angebracht. Mit ein paar Prozent Leistung weniger werden wir nicht erfolgreich sein.“

Die Lage in Nürnberg

Vor der Aufgabe am Dienstag bei den Ice Tigers (11./29) zeigt Steve Walker viel Respekt: „Nürnberg spielt momentan sein bestes Eishockey in dieser Saison. Dies trotz einer kurzen Bank“, verweist Walker auf die vielen verletzungsbedingten Ausfälle der Franken.

Der letztjährige Play-off-Gegner der Schwenninger hat an diesem Wochenende mit den Siegen in Bremerhaven (5:4) und daheim gegen Frankfurt (5:2) volle sechs Punkte eingefahren. Am Sonntag gegen die Hessen konnte Trainer Mitch O’Keefe („Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie unter schwierigen Bedingungen sehr viel leistet“) nur noch neun Stürmer einsetzen. Verletzt sind aktuell: Will Graber, Constantin Braun und Roman Kechter. Gesperrt am Dienstag ist weiterhin Samuel Dove-McFalls.

Schwenninger Vorbereitung

Die Wild Wings reisten am Montag von Köln nach Ingolstadt, weil sie dort am Dienstagvormittag – im Gegensatz zu Nürnberg – noch eine Eis-Trainingszeit bekamen. Gut möglich ist, dass Steve Walker das Line-up – im Vergleich zum Spiel in Köln – wieder verändert. So könnte der zuletzt angeschlagene Dominik Bittner wieder in die Verteidigung zurückkehren.