Am 8. August läuft das traditionelle Saison-Eröffnungstraining

Rund 2000 Zuschauer dürften wieder beim traditionellen Saisoneröffnungstraining der Wild Wings (vorne Philip Feist/Archivbild) in der Helios Arena dabei sein. Einen Verteidiger und einen Stürmer wollen die Schwenninger noch bis Ende Juli verpflichten. Das Transferkarussell in der DEL dreht sich weiter heftig.







Nun ist der Termin für das Saisoneröffnungstraining der Schwenninger bekannt: Am Freitag, 8. August (18 Uhr) werden die Fans der Wild Wings wieder ihr Team bei einer Übungseinheit in der Helios Arena sehen. In den Vorjahren stieg die Zuschauerzahl auf rund 2000 Besucher. Diese Zahl dürfte auch diesmal wieder erreichbar sein.