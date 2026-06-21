Schwenninger SERC-Eishockeynacht: Stanley-Cup-Sieger, Eisbären-Kapitän, Hans Zach und Beziehungscoach

Was die SERC-Legenden Dennis und Yannic Seidenberg, Kai Wissmann sowie Andy Renz heute machen, was sie alles erlebt haben – in Schwenningen gibt es eine illustre Gesprächsrunde.
Die vier SERC-Legenden Dennis und Yannic Seidenberg, Andreas Renz sowie Kai Wissmann durften sich am Freitag in das Goldene Buch der Stadt Villingen-Schwenningen eintragen. Bei einem Talk im Podcast „Auf dünnem Eis“ standen sie den Moderatoren Sören Lauinger und Tina Fröhlich am Freitagabend in der Schwenninger Neckarhalle dann anschließend Rede und Antwort.