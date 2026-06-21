Schwenninger SERC-Eishockeynacht: Stanley-Cup-Sieger, Eisbären-Kapitän, Hans Zach und Beziehungscoach

Was die SERC-Legenden Dennis und Yannic Seidenberg, Kai Wissmann sowie Andy Renz heute machen, was sie alles erlebt haben – in Schwenningen gibt es eine illustre Gesprächsrunde.

Die vier SERC-Legenden Dennis und Yannic Seidenberg, Andreas Renz sowie Kai Wissmann durften sich am Freitag in das Goldene Buch der Stadt Villingen-Schwenningen eintragen. Bei einem Talk im Podcast „Auf dünnem Eis“ standen sie den Moderatoren Sören Lauinger und Tina Fröhlich am Freitagabend in der Schwenninger Neckarhalle dann anschließend Rede und Antwort.

Die vier Legenden Bereits seit 22 Jahren lebt Dennis Seidenberg in den USA. Es war erst das dritte Mal, das der Stanley-Cup-Sieger von 2011 (mit den Boston-Bruins) wieder zurück nach Villingen-Schwenningen kam. „Hier beim SERC hat alles angefangen, was mein Leben geprägt hat. Ich hatte hier viel Spaß“, erinnert sich der inzwischen 44-Jährige.

Andi Renz (49) erinnerte sich: „Mit dem SERC verbinde ich Heimat und einen gelebten Traum“, so der Allrounder, der am Anfang und am Ende seiner großartigen Karriere für Schwenningen auf dem Eis stand. „Schwenningen fühlt sich wie Heimat an. Meine Eltern und Großeltern sind heute im Saal“, sagte Kai Wissmann.

Der 29-Jährige, der als einziger aus dem geehrten Quartet noch aktiv (Eisbären Berlin) spielt, verbindet mit dem SERC „meine sehr schöne Kindheit.“

„Ich hatte eine Freundin und wollte eigentlich gar nicht weg“, erklärte Yannic Seidenberg. Mit 15 Jahren wechselte der Jüngere der Seidenberg-Brüder zusammen mit dem zwei Jahre älteren Dennis von Villingen-Schwenningen nach Mannheim.

Zunächst sei es nicht so bedeutend, wo Kinder Eishockey spielen würden. „Das wichtigste ist, dass die Kids Spaß haben. Alles andere kommt dann von alleine“, so Wissmann. Dennis Seidenberg fügte hinzu: „Das ist richtig. Aber klar, mit 13, 14, 15 Jahren müssen talentierte Spieler dann schon schauen, was es für Möglichkeiten gibt.“

Dennis Seidenberg war damals beim SERC suspendiert worden. Er hätte nach dem Willen der Vorstandschaft für die Juniorenmannschaft antreten sollen, wollte aber bei den Fire Wings spielen. „Das ist längt bei mir vergessen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie das damals war. Aber natürlich war es in dem Moment schon eine Katastrophe für mich.“

Der Weg zum Stanley-Cup-Sieger

„Wie wird man zu einem Stanley-Cup-Sieger?“, wollte Sören Lauinger von Dennis Seidenberg wissen. „Mit harter Arbeit“, lautete dessen Antwort. Und es brauche eben auch ein gewisses Durchhaltevermögen. „Die erste 30 Spiele in Mannheim saß ich nur auf der Bank. Ich kam nur aufs Eis, wenn jemand eine Teamstrafe auf der Strafbank absitzen musste“, erinnerte sich der Verteidiger. Im zweiten Teil seiner ersten Saison bei den Adlern gab es dann aber doch die ersten längeren Einsätze.

Auch sein Bruder Yannic hatte zu Beginn seiner Laufbahn in Mannheim so seine Probleme. „Mit Trainer Pierre Page kam ich nicht zurecht. Dann kam Don Jackson. Der hat mir gleich gesagt, dass ich gleich meine Koffer packen kann, weil er mich kaum berücksichtigen wird. Mein Spieleragent Sana Hassan hat mir dann aber mir geraten, mich durchzubeißen. Dies war der richtige Weg.“ Der Wechsel nach Ingolstadt sei dann richtig gewesen. „Ich hatte 2005 meine siebte Knie-Operation und auch Bedenken, ob ich überhaupt wieder Eishhockey spielen kann. Doch es lief dann gut für mich“, wurde Yannic Seidenberg vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult. Mit München wurde er drei Mal DEL-Meister. „Hans Zach, der zunächst meinte, ich werde nie mehr als ein Vierte-Reihe-Spieler sein, hat sich bei mir entschuldigt und zur Nationalmannschaft eingeladen.“

Olympiazug und Beziehungscoach

Kai Wissmann zog sich vor der abgelaufenen Saison 2025/26 bei den Berlinern einen Achillessehnenriss zu. „Die Ärzte haben gesagt, es könnte eng mit Olympia werden. Da ich aber im Schlittschuh ohnehin einen gewissen Halt habe, könnte es klappen.“ Bekanntermaßen war Wissmann bei den Olympischen Spielen in Italien dabei. Allerdings nicht so erfolgreich wie bei der WM 2023 in Finnland, als er mit der DEB-Auswahl Vizeweltmeister wurde.

Andi Renz war einst sogar Kapitän der Nationalmannschaft. Mit zehneinhalb Jahren konnte der gebürtige Schwenninger aber noch nicht einmal Schlittschuhlaufen. „Ich wollte nicht weggeschickt werden, konnte mich quälen wie kein anderer“, erinnert sich Andi Renz, der 2002 mit den Kölner Haien Deutscher Meister wurde.

Renz ist inzwischen erfolgreicher Buchautor und Beziehungscoach. Dennis Seidenberg ist seit vielen Jahren Development Coach beim NHL-Klub New York Islanders.

Eine sehr ähnliche Aufgabe hat nun Yannic Seidenberg, bei den Kölner Haien angenommen. Weiterhin bei den Eisbären Berlin, mit denen er bislang fünfmal deutscher Meister wurde, spielt Kai Wissmann. Er kann sich sogar vorstellen, seine Karriere irgendwann bei den Wild Wings zu beenden.