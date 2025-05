Die Isgus GmbH hieß alle ihre Mitarbeitenden und die ihrer Partner aus der D-A-CH-Region am Hauptsitz des Unternehmens in Schwenningen willkommen.

Zu Ehren der Gäste erstrahlte der Neckartower an beiden Tagen in den Firmenfarben Magenta und Orange.

Unter dem Motto „Isgus Spirit – Work. Connect. Celebrate.” fanden über zwei Tage eine unternehmensweite Tagung, ein Sommerfest sowie fachspezifische Konferenzen für die Teilnehmenden statt, teilt das Unternehmen mit.

„Mit dieser besonderen Veranstaltung möchten wir allen unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich auch persönlich kennenzulernen und auszutauschen. Isgus hat weltweit eine Unternehmensgröße erreicht, welche eine gewisse Distanz mit sich bringt. An diesen beiden Tagen wollen wir die persönliche Zusammenarbeit, den aktiven Wissensaustausch und unser Gemeinschaftsgefühl in den Fokus rücken“, erklärt Stefan Beetz, Geschäftsführer der Isgus GmbH.

Der Ausblick

Der feierliche Auftakt fand am Mittwochmittag in der Neckarhalle in Schwenningen statt. Im Rahmen der Tagung berichtete Stefan Beetz über die Geschäftsentwicklung und gab einen strategischen Ausblick auf die zukünftige Unternehmensentwicklung. Alle Mitarbeitenden erhielten dadurch Perspektiven und Einblicke in die langfristige Ausrichtung der Isgus GmbH. Unter dem Motto „Black and White“ ließ das Isgus-Team den Abend beim Sommerfest in geselliger Atmosphäre gemeinsam ausklingen.

Der zweite Veranstaltungstag stand ganz im Zeichen des Wissensaustausches in den Hörsälen der HFU auf dem Campus in Schwenningen. Dabei standen die Isgus-Softwarelösungen insbesondere das neue Modul ZEUS HR-Management im Mittelpunkt, informiert das Unternehmen.

Spannende Tage

„Es waren intensive und spannende Tage für alle Teilnehmenden. Ich freue mich, dass wir den gemeinsamen Spirit gespürt haben und diesen auch nach dem Event weitertragen werden“, fasste Stefan Beetz das Isgus-Firmenevent zusammen.

Das Unternehmen

Die Isgus GmbH ist ein international operierendes Unternehmen und ist seit der Gründung 1888 ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Mit über 135 Jahren Firmenhistorie am Standort Villingen-Schwenningen entwickelte sich das Unternehmen vom Stempeluhrenhersteller zum umfassenden Lösungsanbieter für Zeit- und Datenerfassung. Digitalisierung und digitale Transformation stehen symbolisch für Isgus, skizziert das Unternehmen. Die Isgus GmbH beschäftigt derzeit rund 350 Mitarbeitende an acht Standorten in Deutschland und ist einer der größten Arbeitgeber im Schwarzwald-Baar Kreis.