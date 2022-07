8 Upbeat Festival der celebrate company GmbH in Schwenningen. Foto: celebrate company GmbH

Mit einem großen, mehrtägig angelegten Mitarbeiterevent hat die celebrate digital printing nicht nur den Einzug in den neuen Firmenstandort in Schwenningen gefeiert. Das Upbeat-Festival war zugleich Anlass, Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten celebrate company in einer Veranstaltung zusammenzubringen, die es in der Form in der Region noch nicht gegeben hat.















Schwenningen - „Ich bin immer noch fasziniert, wie viel Freude und positive Energie hier freigesetzt wurde“, zeigt sich Michael Lindemeier begeistert. Als Geschäftsführer der celebrate digital printing leitet er den neuen Produktionsstandort in Schwenningen. „Unser Ziel ist es, den Digitaldruck in der Region auf ein neues Level zu heben und nachhaltig erfolgreich zu sein. Da war das Mitarbeiterfest natürlich ein großartiger Startschuss!“

Celebrate digital printing bringt alle Mitarbeitenden zusammen

Mehr als 300 Mitarbeitende der celebrate company hatten vom 23. bis 25. Juni die grüne Wiese in eine echte Festmeile verwandelt: 80 „Glamping” Zelte, Food Trucks, Feuerschalen, Strand-Feeling, verschiedene Bereiche für sportliche, künstlerische und kreative Aktivitäten, Chillout und Yoga, dazu Raum für Live-Musik und Performance – das Upbeat-Festival 2022 ging weit über ein gewöhnliches Mitarbeiterfest hinaus. „Der Festival-Charakter war bewusst gewählt“, erklärt Larissa Hofer, Pressesprecherin der celebrate company.

„Immerhin haben wir das Event nicht nur zum Anlass genommen, den neuen Standort der celebrate digital printing zu feiern, sondern die gesamte celebrate company mit ihren sechs Marken, darunter auch die kartenmacherei, mintkind oder Rosemood aus Frankreich. Viele unserer Mitarbeitenden haben sich noch nie persönlich kennengelernt – und wo gelingt das besser als auf einem Festival?“

Das Unternehmen soll noch weiter wachsen

Als Geschäftsführer der gesamten celebrate company ging Patrick Leibold auf die Errungenschaften der letzten Jahre ein: „Unser Wachstum und der Erfolg der letzten Jahre ist ein Grund unser gesamtes Team zu feiern.”

„Und das haben wir auch gemacht“, so Michael Lindemeier. „Unser Weg geht ja weiter nach vorn. Dazu gehören neue und hochmoderne Anlagen, dazu gehört aber natürlich auch engagiertes Personal, zumal wir für 2023 bereits einen neuen Erweiterungsbau in Schwenningen planen. Wir sind richtig stolz auf unser tolles Team. Da war das Upbeat-Festival auch ein großes Dankeschön an alle“, lässt der CEO der celebrate digital printing wissen. „Gleichzeitig suchen wir aktuell viele neue Kolleginnen und Kollegen in der Produktion: Sowohl als dauerhafte Festangestellte wie auch als Aushilfen für das große Weihnachtsgeschäft, für das wir uns jetzt schon vorbereiten.“

Mehr zu celebrate digital printing, dem neuen Standort Schwenningen und Stellenangeboten gibt es auf der Webseite des Unternehmens.