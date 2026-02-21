Schweiz plant Militärmanöver: So wappnet sich die Schweizer Armee in Basel für den Kriegsfall

Eine großangelegtes Militärmanöver in der Region Basel soll die Verteidigungsfähigkeit trainieren.
Rund 3500 Schweizer Armeeangehörige werden im Juni in der Region Basel die militärische Großübung „Conex 26“ abhalten. Die Verteidigungsfähigkeit in überbauten Gebieten soll dabei gezielt trainiert werden, wie der Schweizer Tages-Anzeiger jetzt berichtete. Unterdessen haben die Behörden das Großmanöver noch nicht offiziell angekündigt, und auch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport hält sich bedeckt.