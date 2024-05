Das „Bareiss“ sowie die „Traube Tonbach“ in Baiersbronn und der „Öschberghof“ in Donaueschingen gehören laut dem Ranking „Die 101 besten Hotels“ zu den Top-Adressen in der Schweiz, Österreich, Südtirol und Deutschland.

Die Bestenliste ist laut Pressemitteilung das erste unabhängige Hotelranking im deutschsprachigen Raum. Verschiedene Kriterien fließen neben den Gutachten eines Kuratoriums in die Bewertungen ein – die IU Internationale Hochschule München ermittelt die finalen Gewinner.

Das „Bareiss“ in Baiersbronn

Auf Platz 25 in der Gesamtwertung und auf Platz 1 in der Kategorie „Culinary Hotels“ kommt das Hotel Bareiss in Baiersbronn mit seinen 124 Zimmern und Suiten. Auf der Ranking-Website heißt es, das Bareiss biete „Facettenreichtum durch und durch“ - unter anderem wegen seines Forellenhofs mit eigener Fischzucht, des Drei-Sterne-Restaurants, des Wellness-Bereichs sowie des Sport- und Kulturprogramms. „Gelegen in einer paradiesisch anmutenden Garten- und Parkanlage mitten im Schwarzwald, finden die Gäste in diesem von der Familie Bareiss in dritter Generation geführten Haus ein Refugium, das sie in elegant und geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten zur völligen Ruhe und Entspannung kommen lässt“, so die Ranking-Macher.

Die „Traube Tonbach“ in Baiersbronn

Ebenfalls unter den Top 101 ist das Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn mit seinen 140 Zimmern und Suiten. Es schaffte es in der Gesamtwertung auf den Status „Honored“ und belegt demnach einen Platz zwischen 31 und 101. Neben dem schaffte es die „Traube“, zu der vier Restaurants und eine Wanderhütte gehören, in der Kategorie „Culinary Hotels“ auf Platz 4. „Das Hotel sorgt für luxuriöse Erholung, bietet exzellenten Service und höchsten Genuss für alle Sinne“, heißt es auf der Website der Bestenliste.

Der „Öschberghof“ in Donaueschingen

Zu den ausgezeichneten Spitzenhotels gehört auch der Öschberghof in Donaueschingen mit seinen 127 Zimmern und Suiten. Wie die Traube Tonbach schaffte er es in der Gesamtwertung auf den Status „Honored“ und somit auf einen Platz zwischen 31 und 101. Ferner erreichte das Hotel in der Kategorie „Hideaways“ Platz 5. „Wer hier eincheckt, spürt: Es ist ein Gesamtkunstwerk – geschaffen, um zu begeistern“, wird das Hotel gelobt.