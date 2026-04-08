Schwarzwaldverein Schönau: Freundschaft mit Villersexel vertieft

Der Schwarzwaldverein Schönau hat kürzlich zu seiner im Gasthaus Auerhahn in Aitern eingeladen.

Im Rückblick des Vorsitzenden Joachim Kunz auf das vergangene Jahr gab es einen kurzen Bericht zum Wanderopening im Mai, das leider für die Mitgliederwerbung keinen Erfolg zeigte. Dafür konnte die Freundschaft zur Partnerstadt „Villersexel“ durch einen Gegenbesuch gefördert werden. Den 26 französischen Gästen wurde unter anderem eine Sonnenaufgangswanderung auf dem Belchen, eine Führung im Bergwerk Finstergrund, eine Kirchenführung mit Turmbesteigung, ein Besuch des „Klösterles“ und der Bürstenfabrik Frank angeboten. Ein besonderer Dank galt der Stadt Schönau und allen am Programm beteiligten Personen.

Rückblick Eine große Herausforderung war die Ausstattung der Diesslin Hütte mit einer Brandmeldeanlage und entsprechend ausgewiesenen Rettungswegen. Besonders erwähnt wurde die für 40 Jahre geehrte Erika Pfefferle, die gute Seele des Wanderheims „Diesslin Hütte“. Die seit Beginn die Belegung des Wanderheims mit Einsatz, Umsicht und Weitsicht organisiert. Sie kümmert sich mit viel „Herzblut“ um jede einzelne Buchung und kennt alle „Dauergäste“.

40 Jahre Hüttenbelegung ist nicht nur viel Arbeit sondern ergibt auch imposante Zahlen. 700 000 Euro Einnahmen, 43 000 Euro Kurtaxe für die Gemeinde Aitern und 40 000 Mehrwertsteuer für den Staat. Zukünftig wird die Hüttenbelegung von Cora Steck übernommen.

Bericht Wanderwart

Wanderwart Walter Arnold berichtete von nur vier durchgeführten Tageswanderungen, sechs geplanten Wanderungen und drei E-Bike-Touren wurden krankheits- und wetterbedingt abgesagt. Bei den Mittwochswanderern waren es insgesamt 20 Touren mit 192,5 Kilometern Wegstrecke, mit 201 Teilnehmern und durchschnittlichen 9,6 Kilometern.

Bericht Wegewart

Werner Steiger als sehr aktiver Wegewart berichtete von 424 Arbeitsstunden für die Wanderwegbeschilderung und 21 Stunden in der Werkstatt, darin sind die unzähligen Stunden für die digitale Wegeverwaltung am Computer nicht enthalten. 264,8 Kilometer Wanderwegenetz sind zu betreuen, aufgehängt wurden 55 blaue und 263 gelbe Wegweiser. Vergrößerung des Wegenetzes durch drei Aiterner Spazierwege und die Verlegung des Wegs beim Solarpark Fröhnd.

Bericht Hüttenwart

Horst Ortlieb berichtete über die in Eigenleistung gemachten Umbaumaßnahmen für den Brandschutz.

Ehrungen

Geehrt wurden für 90 Jahre die Gemeinden Schönenberg und Wembach, 60 Jahre Dieter Schwab, 50 Jahre Adolf Lais, Jochen Kroker, Christa Renz, Helmut Karle und Manfred Lang. Für 40 Jahre waren es Anton Graf, Annemarie Hils, Thilo Pfeifer und Erika Pfefferle.