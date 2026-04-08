Schwarzwaldverein Schönau: Freundschaft mit Villersexel vertieft

Der Schwarzwaldverein Schönau hat kürzlich zu seiner im Gasthaus Auerhahn in Aitern eingeladen.
Im Rückblick des Vorsitzenden Joachim Kunz auf das vergangene Jahr gab es einen kurzen Bericht zum Wanderopening im Mai, das leider für die Mitgliederwerbung keinen Erfolg zeigte. Dafür konnte die Freundschaft zur Partnerstadt „Villersexel“ durch einen Gegenbesuch gefördert werden. Den 26 französischen Gästen wurde unter anderem eine Sonnenaufgangswanderung auf dem Belchen, eine Führung im Bergwerk Finstergrund, eine Kirchenführung mit Turmbesteigung, ein Besuch des „Klösterles“ und der Bürstenfabrik Frank angeboten. Ein besonderer Dank galt der Stadt Schönau und allen am Programm beteiligten Personen.