Schwarzwaldverein Kleines Wiesental: Bänke freischneiden und Schilder putzen
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Die Wegehelfer verwenden viel Zeit für die Pflege und Beschilderung der Wanderwege. (Symbolbild) Foto: Alexander Anlicker

Das Team der Wegehelfer um Wegewart Martin Kropf betreut rund 240 Kilometer Wanderwege.

Die Aktiven des Schwarzwaldvereins Kleines Wiesental halten das Wegenetz in Ordnung und erneuern und reinigen die Beschilderung. Martin Kropf aus Stockmatt begibt sich fast täglich auf die Runden und schaut nach, ob alles in Ordnung ist. Er teilt seinen Wegehelfern notwendige Maßnahmen mit und macht auch selbst viel Arbeit bei der Beschaffung und Anbringung von Schildern und Markierungen. Im vergangenen Jahr hat er dafür mehr als 200 Stunden aufgewandt.

 

Auch die Wegehelfer leisten einen erheblichen Stundenaufwand für diese Arbeiten. Sie schneiden Bänke und Wege frei oder reinigen die Beschilderung. Die Hütten werden von den Hüttenwarten immer auf Vordermann gebracht. „Ohne all unsere Helfer für diese Arbeit könnten wir die Offenhaltung und Instandhaltung der Wege und Hütten nicht bewerkstelligen“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Nicht zu vergessen seien auch die Wanderführer ohne die keine Wanderungen stattfinden können.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.schwarzwaldverein-kleines-Wiesental.de zu finden.

 