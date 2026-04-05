Schwarzwaldverein Kleines Wiesental: Bänke freischneiden und Schilder putzen

1 Die Wegehelfer verwenden viel Zeit für die Pflege und Beschilderung der Wanderwege. (Symbolbild) Foto: Alexander Anlicker Das Team der Wegehelfer um Wegewart Martin Kropf betreut rund 240 Kilometer Wanderwege.







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Die Aktiven des Schwarzwaldvereins Kleines Wiesental halten das Wegenetz in Ordnung und erneuern und reinigen die Beschilderung. Martin Kropf aus Stockmatt begibt sich fast täglich auf die Runden und schaut nach, ob alles in Ordnung ist. Er teilt seinen Wegehelfern notwendige Maßnahmen mit und macht auch selbst viel Arbeit bei der Beschaffung und Anbringung von Schildern und Markierungen. Im vergangenen Jahr hat er dafür mehr als 200 Stunden aufgewandt.