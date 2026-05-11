Schwarzwald Musikfestival: Stehende Ovationen für Geiger und Beatboxer in Bad Wildbad

Acht Jahreszeiten und ein Beben in der Trinkhalle: „Vivaldi & Piazzolla - Seasons in Beat“ begeistert in Bad Wildbad.Wie lief das außergewöhnlichen Crossover-Projekt ab?
Es war ein Abend der Superlative, ein Wagnis zwischen den Jahrhunderten und schließlich ein Triumph der künstlerischen Vision: Beim dritten Eröffnungskonzert des Schwarzwald Musikfestivals am Sonntag erlebte das Publikum in der Trinkhalle eine Weltneuheit, die mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Unter dem Titel „Vivaldi & Piazzolla – Seasons in Beat“ verschmolzen Barock, Tango und Urban Sound zu einem hochenergetischen Gesamtkunstwerk.