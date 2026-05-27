Schwarzwald Musikfestival: Alinde Quintet beschert glanzvollen Abschluss in Baiersbronn

Mit einem außergewöhnlichen Konzertabend ging in der Christuskirche in Mitteltal das 28. Schwarzwald Musikfestival zu Ende.

Rund 270 Besucher erlebten in Mitteltal ein hochkarätiges Konzert mit dem Alinde Quintet, Sonderpreisträger des renommierten ARD-Wettbewerbs 2024. Die besondere Atmosphäre der festlich geschmückten Christuskirche, deren hervorragende Akustik und die musikalische Qualität der jungen Künstler machten den Abend zu einem eindrucksvollen Finale des diesjährigen Schwarzwald Musikfestivals.

Bereits die Konzerteinführung im Gemeindehaus in Mitteltal stieß auf großes Interesse. Der Saal war bis zum letzten Platz gefüllt, als Festivalintendant Mark Mast zwei Mitglieder des Ensembles interviewte.

Dabei erfuhren die Gäste nicht nur Wissenswertes über die besondere Akustik der Christuskirche, sondern auch über den Werdegang der fünf tschechischen Musiker. Nach Studien- und Ausbildungsjahren im Ausland haben sie sich wieder in Prag zusammengefunden, wo sie nun gemeinsam Bläserkammermusik auf höchstem Niveau präsentieren.

„Dieses Hotel hier ist fantastisch, und wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen“, schwärmte Barbora Trnciková. Sie und ihre Kollegen erzählten, dass alle Ensemblemitglieder auch in großen Orchestern und Konzertprojekten aktiv seien. Als Quintett konnten sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewinnen.

Im kommenden Jahr geht’s weiter

Das Konzert in der Christuskirche wurde mit Grußworten von Pfarrer Markus Fellmeth und Festivalintendant Mark Mast eröffnet. Mast nutzte die Gelegenheit, um allen Unterstützern, Sponsoren und Helfern für ihr großes Engagement und ihre langjährige Treue zum Schwarzwald Musikfestival zu danken. Das nächste Schwarzwald Musikfestival finde vom 30. April bis zum 17. Mai 2027 statt.

Das Alinde Quintet überzeugte dann von Beginn an mit außergewöhnlicher Präzision, musikalischer Ausdruckskraft und beeindruckender Spielfreude. In der Besetzung Anna Talácková (Flöte), Barbora Trnciková (Oboe), David Simecek (Klarinette), Krystof Koska (Waldhorn) und Petr Sedlák (Fagott) präsentierte das Ensemble Werke von Antonín Rejcha, Pavel Haas, Pēteris Vasks und Jørgen Jersild.

Junge Künstler überzeugen auch menschlich

Mit großer Klangvielfalt, feinsinniger Dynamik und bemerkenswerter Abstimmung verstanden es die fünf Musiker, die unterschiedlichen Aussagen der Werke eindrucksvoll herauszuarbeiten. Mal in flottem Tempo, mal in dramatischen Tiefen, spielten sie sich durch die teils schwierigen Stücke und zeigten, wie Blasinstrumente allein zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen können.

Das Ensemble musizierte gefühlvoll, hochkonzentriert und technisch brillant. Dabei interpretierten die fünf Musiker mit ihren Instrumenten Trauer um einen verstorbenen Freund genauso wie ein fröhliches Spiel im Wald.

Doch die jungen Künstler überzeugten nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich: Mit ihrer sympathischen, offenen Art gewannen sie schnell die Herzen der Zuhörer.

Stilvolle Pausenbewirtung

Für die stilvolle Pausenbewirtung zeichnete das Hotel Bareiss verantwortlich, das die Konzertgäste einmal mehr perfekt verköstigte.

Der zweite Teil des Konzerts knüpfte, was das Klangerlebnis angeht, an den ersten an. Nun standen Werke baltischer Komponisten auf dem Programm.

Anhaltender stehender Applaus zeigte am Ende deutlich, dass das Abschlusskonzert des 28. Schwarzwald Musikfestivals zugleich einen musikalischer Höhepunkt desselben markierte, der den Gästen in Erinnerung bleiben dürfte.

Angeregte Gespräche und Zugaben beim Kulinarium

Im Anschluss an das Konzert lud ein stimmungsvolles Kulinarium im Hause Bareiss zum geselligen Ausklang des Festivalabends ein. Bei kulinarischen Spezialitäten aus der Bareiss-Küche, die vom confierten Saiblingsfilet bis zum gebratenen Filet vom „Loup de mer“ reichten, wurden angeregte Gespräche geführt. Mit den Begegnungen zwischen Künstlern und Gästen klang der Abend in besonderer Atmosphäre aus.

Hannes Bareiss konnte rund 90 Gäste begrüßen und freute sich im 75. Jubiläumsjahr des Hotels über eine erneute Gelegenheit zu feiern. Zur großen Freude der Besucher überraschte das Alinde Quintet mit weiteren musikalischen Zugaben und sorgte damit noch einmal für begeisterte Stimmung.