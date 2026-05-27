Schwarzwald Musikfestival: Alinde Quintet beschert glanzvollen Abschluss in Baiersbronn

Mit einem außergewöhnlichen Konzertabend ging in der Christuskirche in Mitteltal das 28. Schwarzwald Musikfestival zu Ende.
Rund 270 Besucher erlebten in Mitteltal ein hochkarätiges Konzert mit dem Alinde Quintet, Sonderpreisträger des renommierten ARD-Wettbewerbs 2024. Die besondere Atmosphäre der festlich geschmückten Christuskirche, deren hervorragende Akustik und die musikalische Qualität der jungen Künstler machten den Abend zu einem eindrucksvollen Finale des diesjährigen Schwarzwald Musikfestivals.