„Schwarzwald Marie“ im Test: Wie schlägt sich die KI als Schwarzwald-Reiseführer?

Die Schwarzwald-Tourismus GmbH hat mit der „Schwarzwald Marie“ eine Künstliche Intelligenz auf den Markt gebracht. Die virtuelle Assistentin soll beim Entdecken helfen.
Der Schwarzwald wird bei Touristen aus dem In- und Ausland als Urlaubsregion geschätzt. Die Schwarzwald-Tourismus GmbH, die die Region vermarket, berichtet immer wieder über neue Besucherrekorde. Um den Touristen Tipps an die Hand zu geben, hat der Verband eine mit künstlicher Intelligenz (KI) generierte Reise-Assistentin geschaffen: die „Schwarzwald-Marie“. Per Chat kann man der „Marie“ Fragen zu Reisezielen, Besucherandrang oder auch Wanderwegen stellen. Bei Branchenkennern kommt das Projekt an: Die „Schwarzwald Marie“ ist eines von fünf für den Deutschen Tourismuspreis nominierten Projekte (siehe Info). Aber hält der Chatbot auch, was er verspricht? Wir haben „Marie“ auf die Probe gestellt.