Schwarzwald Clean-up- Days: Gemeinsam unterwegs für ein sauberes Bad Bellingen

Bürger und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung beteiligten sich an einer Müllsammelaktion in der Bädergemeinde.
Die Gemeinde Bad Bellingen beteiligt sich an den Schwarzwald Clean-up-Days. Die Verwaltung hatte zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion ein. Insgesamt 17 engagierte Bürger sowie Mitarbeiter der Gemeinde folgten dem Aufruf und machten sich mit den bereitgestellten Clean-up-Bags auf den Weg, um öffentliche Bereiche von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bad Bellinger Rathus.