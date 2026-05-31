Schwarzwald Clean-up- Days: Gemeinsam unterwegs für ein sauberes Bad Bellingen

Bürger und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung beteiligten sich an einer Müllsammelaktion in der Bädergemeinde.

Die Gemeinde Bad Bellingen beteiligt sich an den Schwarzwald Clean-up-Days. Die Verwaltung hatte zu einer gemeinsamen Müllsammelaktion ein. Insgesamt 17 engagierte Bürger sowie Mitarbeiter der Gemeinde folgten dem Aufruf und machten sich mit den bereitgestellten Clean-up-Bags auf den Weg, um öffentliche Bereiche von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Bad Bellinger Rathus.

19 Helfer in fünf Teams Besonders erfreulich: In diesem Jahr beteiligten sich mehr Helfer als im vergangenen Jahr. Die Gemeinde hofft, dass sich künftig noch mehr Menschen dieser tollen Aktion anschließen, heißt es weiter

Aufgeteilt in fünf Teams wurden unter anderem die Rheinstraße, das Kurgebiet in Richtung Sportplatz, die Rheinpromenade sowie weitere Bereiche des Kurgebiets gereinigt. Dabei kam einiges an Müll zusammen, der achtlos in der Natur oder auf öffentlichen Flächen entsorgt worden war.

Neben zahlreichen Zigarettenstummeln fanden die freiwilligen Helfer unter anderem auch Deospraydosen, Verpackungen von Süßigkeiten und weiteren Kleinmüll entlang der Wege und Grünflächen.

Zum Abschluss trafen sich alle Teilnehmer in der Tourist-Information im Kurhaus zu einem gemeinsamen kleinen Imbiss. Bürgermeister Carsten Vogelpohl bedankte sich beiden Helfern für ihren Einsatz und ihre Unterstützung der Aktion.

Besonders ärgerlich seien die zahlreichen Zigarettenstummel gewesen, die in Ecken, entlang der Wege und rund um Sitzbänke gefunden wurden und das ansonsten gepflegte Ortsbild beeinträchtigen.

Ärgernis Zigarettenkippen

Obwohl sich in der Nähe vieler Bänke Aschenbecher befinden, würden Zigarettenkippen weiterhin häufig auf den Boden geworfen. Der Bürgermeister appellierte deshalb erneut daran, Kippen ordnungsgemäß im Müll zu entsorgen.

Die Schwarzwald Clean-up-Days finden einmal jährlich statt und werden von der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft organisiert. Ziel der Aktion ist es, gemeinsam ein Zeichen für Umweltbewusstsein zu setzen und die Schwarzwaldregion sauber und lebenswert zu erhalten.