Schwarzwald-Baar-Kreis Corona-Krise: Tierheim kämpft mit finanzieller Lage

Auch das Kreistierheim in Donaueschingen hat die Corona-Krise zu spüren bekommen. "Keiner wusste am Anfang genau, was man machen soll", berichtet Nadine Vögel, Leiterin des Tierheims. Nachdem viele Schüler und Eltern aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause waren, hätten sich zahlreiche ehrenamtlich engagieren wollen. Das Tierheim sei beinahe als Freizeiteinrichtung genutzt worden. "Das war nicht Sinn und Zweck", erklärt Vögel. Schnell musste das Heim geschlossen werden, um die Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen und damit die Versorgung der Tiere weiterhin zu gewährleisten. Ehrenamtliche Helfer durften nicht mehr kommen, die Laufkundschaft blieb aus, Tiere konnten nicht vermittelt werden. Gearbeitet wurde teils nur noch in Zweier-Schichten, zwei Arbeitsplätze der sieben Mitarbeiter seien sogar ins Homeoffice verlegt worden. Auch im Tierheim wurden Schutzmaßnahmen wie das regelmäßige Desinfizieren und Abstandhalten umgesetzt.

Mittlerweile habe sich die Lage verbessert, berichtet Vögel. Tiere können nun mit Terminabsprache wieder vermittelt werden und auch die Stamm-Gassigeher dürfen die Hunde ausführen. Auch das erfolgt mittels Terminen, damit nicht alle auf einmal im Heim sind.