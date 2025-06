Schulsanierung in VS: So stolz sind sie auf ihr Schmuckstück namens Gartenschule

Schulsanierung in VS

1 Gelungene Detailarbeit: An der Gartenschule wurden unter anderem die Wandreliefs herausgeputzt. Kein Wunder, dass da die Blicke der Betrachter unweigerlich nach oben gehen. Foto: Daniela Schneider Generationen von Grundschülern erlebten mit, wie die Gartenschule sich wandelte. Die Sanierung war ein Riesenprojekt über Jahrzehnte. Über das Ergebnis sind die Beteiligten glücklich.







Link kopiert



Für Schulleiterin Katya Cankovski steht fest: „Wir haben eine richtig schöne Schule!“ Während sie das sagt, strahlen in der Runde in ihrem Büro in der Schwenninger Gartenschule sämtliche Gesichter. Alle, die hier zusammengekommen sind, um ein kleines Fazit zur kompletten Schulsanierung zu ziehen, freuen sich an diesem Vormittag sichtlich über das, was hier mit vereinten Kräften über viele Jahre erreicht wurde.