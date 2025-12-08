Schulsanierung in Lörrach: Damit Tumringer Schüler zeitgemäß lernen

Interimsschule übergeben: Der Start der Modernisierung der Grundschule Tumringen ist gesichert. Wie sieht der Zeitplan aus?

Mit der Übergabe der neuen Interimsschule hat die Stadt Lörrach einen entscheidenden Schritt zur Modernisierung der Grundschule Tumringen abgeschlossen. Die modulare Anlage steht der Schulgemeinschaft während der Modernisierungsmaßnahmen des historischen Schulgebäudes zur Verfügung und bietet alle Räume, die für einen regulären Unterrichtsbetrieb während der Bauzeit erforderlich sind, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Der Umzug der Grundschule findet in den Weihnachtsferien statt, so dass der Unterricht zum Jahresbeginn nahtlos fortgeführt werden kann.

Umzug in den Ferien Die zweigeschossige Anlage wurde speziell für den Interimsbetrieb konzipiert und bildet alle Funktionseinheiten, die sich in der aktuellen Grundschule befinden, ab. Zudem erfülle die Interimsschule eine gute Qualität: moderne Ausstattung, helle Unterrichtsräume, leistungsfähige Heiz- und Klimatechnik sowie eine insgesamt qualitative Ausführung sorgten dafür, dass die Schüler während der Modernisierungsmaßnahmen in einem ansprechenden Umfeld lernen könnten. Alle Räume entsprächen den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und seienklimatisiert.

Das Gelände werde kindgerecht gestaltet, unter anderem mit farbigen Bauzaunplanen und gestalteten Holztafeln. Auch die Außenfläche wurde so konzipiert, dass weiterhin ausreichend Bewegungs- und Aufenthaltsbereiche zur Verfügung stehen, heißt es weiter.

Spielgerätebereich nutzbar

Der bereits neugeschaffene Spielgerätebereich des Schulhofs bleibt während der Bauphase nutzbar; der restliche Schulhof wird teilweise gesperrt. Dass die Interimsschule bereits übergeben werden konnte, sei Ergebnis eines straffen, überaus koordinierten Planungs- und Bauprozesses. Zwischen dem politischen Beschluss Anfang des Jahres und der Fertigstellung lagen weniger als elf Monate.

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić würdigt dieses gemeinsame Engagement: „Wir freuen uns, dass wir der Schulgemeinschaft pünktlich ein funktionales und qualitativ gutes Ausweichgebäude bereitstellen können. Damit ist der Weg für die anstehende Modernisierung frei.“

Sanierung startet im Januar

Mitte Januar beginnt die umfassende Sanierung des historischen Schulgebäudes. Vorgesehen sind bauliche und energetische Verbesserungen, sicherheitsrelevante Maßnahmen sowie Anpassungen für ein zeitgemäßes pädagogisches Raumkonzept. Die Arbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein, so die Stadt.