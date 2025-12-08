Schulsanierung in Lörrach: Damit Tumringer Schüler zeitgemäß lernen

Interimsschule übergeben: Der Start der Modernisierung der Grundschule Tumringen ist gesichert. Wie sieht der Zeitplan aus?
Mit der Übergabe der neuen Interimsschule hat die Stadt Lörrach einen entscheidenden Schritt zur Modernisierung der Grundschule Tumringen abgeschlossen. Die modulare Anlage steht der Schulgemeinschaft während der Modernisierungsmaßnahmen des historischen Schulgebäudes zur Verfügung und bietet alle Räume, die für einen regulären Unterrichtsbetrieb während der Bauzeit erforderlich sind, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Der Umzug der Grundschule findet in den Weihnachtsferien statt, so dass der Unterricht zum Jahresbeginn nahtlos fortgeführt werden kann.