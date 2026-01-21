Schulolympiade in Pfalzgrafenweiler: Team des Kepler-Gymnasiums nimmt Pokal mit nach Freudenstadt

Das Kepler-Gymnasium Freudenstadt hat in Pfalzgrafenweiler die inzwischen 12. Schulolympiade im Landkreis gewonnen und sich den Wanderpokal dauerhaft gesichert.

Die Frage „Seid ihr alle wach?“ von Moderator und Initiator Lars Waffenschmidt war eher rhetorischer Art, als er die Schüler aus 22 weiterführenden Schulen im ganzen Landkreis und zahlreiche Ehrengäste, die der Eröffnung beiwohnten, begrüßte. Von Müdigkeit war in der Sporthalle in Pfalzgrafenweiler an diesem Vormittag nämlich überhaupt nichts zu spüren.

Das Gegenteil war der Fall. Die positive Anspannung und das Adrenalin in den Adern des sportlichen Nachwuchses beflügelten die Leistungen, die am Ende sogar im einen oder anderen Fall zu einem Platz auf dem Siegerpodest verhalfen.

Einen Motivationsschub dazu gab es zum Start auch von Landrat und Schirmherr Andreas Junt, der persönlich in das „Olympische Dorf Pfalzgrafenweiler“ gekommen war, um den Akteuren Erfolg und Spaß – gepaart mit Durchhaltevermögen, Biss und Teamgeist – zu wünschen.

Geschick und Schnelligkeit gefragt

All das brauchte es auch, um die zehn Stationen mit Namen wie „Skiflug“, „Berg- und Talfahrt“ oder auch „Regenrinnenstaffel“ erfolgreich zu bewältigen. Sportliches Geschick und Schnelligkeit waren dabei ebenfalls gefragt.

Die jeweils zehn teilnehmenden Schüler einer jeden Schule werden im Vorfeld normalerweise von ihren Sportlehrern ausgewählt und bringen diese Eigenschaften deshalb im Regelfall auch mit. Was sie genau erwartet, wissen sie im Vorfeld nicht. Vom Rutschen auf der Teppichfliese über die Flugrolle auf der Weichbodenmatte bis zum Kurzsprint mit Staffelholz war alles dabei.

Kunstrad-Weltmeisterin Lara Füller begeistert

Verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung ist neben Lars Waffenschmidt auch das Team mit Birgit und Rainer Kipp sowie Bärbel Daubenberger, Christian Graf, Michael Biancardi und Edith Reichel. Aus Reihen der Schüler wurden im Vorfeld Sportmentoren über drei Tage ausgebildet, um den Wettkampf mit Stoppuhren an den Stationen zu begleiten und Ergebnisse zu ermitteln.

Ein Highlight jeder Schulolympiade ist das Rahmenprogramm mit Supersportlern aus dem ganzen Land. Dieses Mal präsentierte Waffenschmidt – noch vor der fetzigen Aufwärmphase mit Musik – die Kunstrad-Weltmeisterin von 2024, Lara Füller, die atemberaubende Akrobatik auf dem Rad präsentierte und dabei stilsicher ihre Runden drehte. Bereits im zarten Alter von vier Jahren hatte sie ihre Leidenschaft für das Kunstradfahren entdeckt.

Elisabeth Seitz gibt Autogramme

Füller musste anschließend, genau wie der weitere Stargast, die Weltklasseturnerin Elisabeth Seitz, unzählige Autogramme unterschreiben. Die Schüler standen Schlange. Seitz hat 26 deutsche Meistertitel an verschiedenen Geräten gewonnen und dreimal an Olympischen Spielen teilgenommen. Vor ihr hat das, so erzählte sie im Interview, noch niemand geschafft. Wichtig sei es, beim Sport auch Spaß zu haben. „Wer Spaß hat, kann über seine Grenzen hinausgehen.“

Die Trendsportart „American Flag Football“ wurde von den extra dafür im Vorfeld trainierten Werkrealschülern der Klassen 5 bis 7 präsentiert. Etabliert wurde diese Sportart im Landkreis von den „Black Forest Foxes“ aus Dietersweiler, die den Schülern die Regeln der Jugendvariante dieser Sportart im Vorfeld auch mittels Coach vermittelt hatten.

Fußball-Freestyler aus Fürth angereist

Für den abschließenden Show-Act im „Fußball-Freestyle“ hatte Nikolaj Bamler sogar die dreieinhalbstündige Anfahrt aus Fürth auf sich genommen. „Ich trainiere jeden Tag zwei bis drei Stunden und bin nebenbei noch Student“, sagte Bamler nach einer beeindruckenden Performance über sich.

Beim Charity-Lauf zugunsten der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn kamen 964 Euro zusammen – 50 Cent pro Runde –, die Vorstand Martin Schmiederer von der Volksbank Nordschwarzwald auf 1000 Euro aufgerundete und an Dieter Eberhardt übergab.

Im Eingangsbereich sorgten Schulklassen für das leibliche Wohl. Glückwünsche und die Zusicherung, dass die Schulolympiade auch künftig in Pfalzgrafenweiler stattfinden kann, gab es am Ende von Bürgermeister Dieter Bischoff.

Das Gesamtergebnis der 12. Schulolympiade

Platzierungen

1. Kepler-Gymnasium Freudenstadt (199 Punkte), 2. Gymnasium Dornstetten (193), 3. Martin-Gerbert-Gymnasium Horb (189), 4. Realschule Dornstetten (174), 5. Realschule Pfalzgrafenweiler (172), 6. Keplerschule Freudenstadt Werkrealschule (166), 7. Realschule Horb (151), 8. Gemeinschaftsschule Loßburg (141), 9. Werkrealschule Pfalzgrafenweiler (138), 10. Falkenrealschule Freudenstadt (137), 11. Johannes-Gaiser-Realschule Baiersbronn (122), 12. Progymnasium Alpirsbach (114), 13. Weizsäcker-Gymnasium Baiersbronn (111), 14. Realschule Oberes Kinzigtal (101), 15. Werkrealschule Dornstetten (101), 16. Gemeinschaftsschule Schopfloch (100), 17. Roßbergschule Horb (88), 18. Johannes-Gaiser-Werkrealschule Baiersbronn (81), 19. Gemeinschaftsschule Horb (74), 20. Christophorus-Schule Freudenstadt (39), 21. Pestalozzischule Horb (33), 22. Eichenäcker-Schule Dornstetten (23)