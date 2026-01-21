Schulolympiade in Pfalzgrafenweiler: Team des Kepler-Gymnasiums nimmt Pokal mit nach Freudenstadt

Das Kepler-Gymnasium Freudenstadt hat in Pfalzgrafenweiler die inzwischen 12. Schulolympiade im Landkreis gewonnen und sich den Wanderpokal dauerhaft gesichert.
Die Frage „Seid ihr alle wach?“ von Moderator und Initiator Lars Waffenschmidt war eher rhetorischer Art, als er die Schüler aus 22 weiterführenden Schulen im ganzen Landkreis und zahlreiche Ehrengäste, die der Eröffnung beiwohnten, begrüßte. Von Müdigkeit war in der Sporthalle in Pfalzgrafenweiler an diesem Vormittag nämlich überhaupt nichts zu spüren.