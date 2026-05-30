Schulleben in Haigerloch: Kreativität erobert ein ganzes Schulhaus

„Musik trifft (K)uns(t)“, nur jedes zweite Schuljahr findet dieses Event mit biennalem Charakter am Gymnasium statt. Ein ganz besonderer Gast war auch dabei.
Auch die mittlerweile siebten Auflage dieses Kultur-Events bot allen künstlerischen Talente des Gymnasiums Haigerloch eine gemeinsame Bühne. Musikstücke, Lieder, Theaterspiel und darstellende Kunst begegneten dem zumeist aus Eltern und Verwanden bestehenden Publikum einen ganzen Abend lang in Form von Ausstellungen, Miniaturkonzerten und szenischen Aufführungen auf Schritt und Tritt.