Schullandschaft in Lörrach: Neues Gesicht für die Grundschule Tumringen

Nach Errichtung der neuen Dachgauben wurde Richtfest gefeiert. Die Sanierungsarbeiten laufen seit Januar und bewegen sich im Kosten- und Terminplan.
Die umfassende Modernisierung und energetische Sanierung der Grundschule Tumringen verläuft bisher planmäßig. Am Dienstagnachmittag feierten Vertreter von Stadtverwaltung und Gemeinderat zusammen mit den beteiligten Planern und Handwerkern sowie Mitgliedern der Schulgemeinschaft Richtfest an dem historischen Schulgebäude aus dem Jahr 1909, das seit Januar saniert wird.