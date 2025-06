Selbst Schüler können sich für Militärmusik begeistern, wie das Schulkonzert an der Realschule und am Gymnasium Meßstetten in der Woche der Militärmusik gezeigt hat.

In die Heuberghalle gehen die Schüler der Realschule und des Gymnasiums Meßstetten gewöhnlich zum Sportunterricht.

Diesmal war der Anlass ein anderer: Das Marinemusikkorps Wilhelmshaven hatte sie in der „Woche der Militärmusik“, in der Meßstetten und sein Umland zum Schauplatz der hochkarätigen, jährlich in Deutschland ausgetragenen Konzertreihe werden, zu einem morgendlichen Konzert in die Heuberghalle eingeladen.

Fregattenkapitän Matthias Prock erhielt Geschenke von Steffen Strohhäcker und Norbert Kantimm, den beiden Schulleitern (von links). Foto: Rüdiger Wysotzki

290 Gymnasiasten und 180 Realschülerinnen und -schüler waren komplett in der bestuhlten Halle erschienen. Freie Plätze waren zwar noch vorhanden, aber rar.

Erfreut begrüßte sie Korvettenkapitän Matthias Prock mit seinem Marinemusikkorps in der vollen Halle, die sich in Meßstetten – seit Einführung des Bürgerempfangs – mehr und mehr als Veranstaltungshalle empfiehlt.

Die Schüler lauschten aufmerksam. Foto: Rüdiger Wysotzki

Aus der Lehrveranstaltung wurde echter Erlebnisunterricht, in dem die Musiker den Schülern nicht nur die einzelnen Musikinstrumente und ihre Funktion im Orchester erklärten, sondern ihnen auch die Schönheit ihres Klangs eindrucksvoll demonstrierten. Welches Musikinstrument ist das lauteste?

Matthias Prock dirigierte mit Schwung. Foto: Rüdiger Wysotzki

Die Klarinette und die Blöckflöte brachten es auf gemessene 80 Dezibel, eine Trommel hingegen nur auf 72 Dezibel. Als das lauteste Instrument wurde die Tuba ermittelt, deren tatsächliche Lautstärke mit den Mitteln vor Ort gar nicht feststellbar war.

Die Musiker stellten auch ihre Instrumente vor. Foto: Rüdiger Wysotzki

Auch die Funktionen, beispielsweise beim Abschreiten einer Ehrenformation, stellte der Korvettenkapitän vor. So durfte Norbert Kantimm, Schulleiter des Gymnasiums, gemeinsam mit Oberstabsbootsmann Felix Hechler eine imaginäre Ehrenformation abschreiten und grüßen.

Wie laut sind die einzelnen Instrumente? Auch das wurde getestet. Foto: Rüdiger Wysotzki

Während es verschiedene moderne Musikstücke vorstellte, zeigte das Korps auch, dass die Songs von Justin Timberlake, Shakira, Adele und Taylor Swift ihnen keine Unbekannten sind. 60 Minuten „Musikunterricht live on Stage“ vergingen so für alle Beteiligten wie im Flug, und viel zu schnell war die unterhaltsame und lehrreiche Stunde schon wieder vorbei.

Der Rahmen in der Heuberghalle war ein glanzvoller. Foto: Rüdiger Wysotzki

Mit kleinen Präsenten an alle Musiker bedankten sich die beiden Rektoren Norbert Kantimm vom Gymnasium und Steffen Strohhäcker von der Realschule am Konzertende hocherfreut bei den Gästen, die viel Glanz in den Vormittag ihrer Schüler gebracht hatten.