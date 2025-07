Schule ist aus: Abiturienten am Gymnasium Schönau haben um jeden Punkt gepokert

1 Um jeden Punkt hatten die Abiturienten des Gymnasiums Schönau gepokert, kürzlich wurden sie verabschiedet. Foto: Gymnasium Schönau Das Gymnasium Schönau hat kürzlich die Abiturienten verabschiedet. Drei von ihnen haben mit der Traumnote 1,0 abgeschnitten.







Das Gymnasium Schönau hat kürzlich seine Abiturienten in einer festlichen Zeugnisfeier verabschiedet. Unter dem Motto „Abi Vegas – um jeden Punkt gepokert“ erhielten 40 Absolventen ihr Reifezeugnis – drei von ihnen mit dem Traumschnitt 1,0. Bei der offiziellen Zeugnisübergabe nahmen zahlreiche Redner Bezug auf das Motto der diesjährigen Schulabgänger. Unter anderem thematisierte dieses die stellvertretende Schulleiterin Karen Albrecht in ihrer Begrüßung, heißt es in der Mitteilung des Gymnasiums Schönau. Nach einer beeindruckenden Darbietung von Leonie Gerspacher, die „Never enough“ von Loren Allred sang, hielt Bürgermeister Peter Schelshorn eine Rede, in der er den Abiturienten alles Gute für ihre weitere Reise durch das Leben wünschte, heißt es weiter.