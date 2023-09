Liane Schneider, kommissarische Leiterin des Staatlichen Schulamts Albstadt, ist unerwartet im Alter von nur 59 Jahren gestorben. Schneider war im Juli mit der kommissarischen Leitung betraut worden, nachdem Stefan Hipp, neuer Amtsleiter und Nachfolger des in den Ruhestand gegangenen Gernot Schultheiß, nach nur drei Monaten demissioniert und an die Realschule Hechingen zurückgekehrt war.

Nach ihrem Tod hat ihr Stellvertreter Bernhard Eisele den erneut verwaisten Posten übernommen; laut Angaben des Regierungspräsidiums Tübingen soll er das Amt bis zur Neubesetzung wahrnehmen.

Neubesetzungsverfahren läuft noch

Diese solle so bald wie möglich erfolgen; das Verfahren laufe bereits seit Juni. Die Funktionstüchtigkeit der Behörde sei in der Interimszeit gewährleistet; sie werde vom Regierungspräsidium Tübingen nach Kräften unterstützt, heißt es von dort.

Liane Schneider war im November 2013 als Schulrätin ans Staatliche Schulamt Albstadt gekommen. Sie hatte nach einem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg an mehreren Grund- und Hauptschulen unterrichtet und war unter anderem Konrektorin an der Waldschule in Reutlingen-Ohmenhausen gewesen.

Von 2007 bis zum Jahr 2013 war sie als Referentin im Regierungspräsidium Tübingen für die schulartübergreifende Lehrerfortbildung und die Lehrerfortbildung an den Grund- und Werkrealschulen im Regierungsbezirk zuständig gewesen.