Schreiner-Wettbewerb: Robin Kubetzko aus Zell holt den Sieg mit einem „Discgolf Schrank“

Das beste Gesellenstück kommt aus Zell. Robin Kubetzko gewann den Wettbewerb „Die gute Form“ mit seinem „Discgolf-Schrank“.
Discgolf? Der frischgebackene Schreiner-Geselle der Schreinerei Rümmele muss zunächst kurz sein ausgefallenes Hobby erklären. Spielgeräte sind, wie in seinem Schrank aufgereiht, Kunststoffscheiben, die geworfen werden, um – ähnlich wie beim Golf – ein Ziel zu erreichen. „Die Ziele sind Körbe mit Ketten“, berichtet Robin Kubetzko, der sein Hobby im Grütt in Lörrach ausübt und dort mit dem Verein „Discgolf Lörrach“ übt. Einmal im Jahr gebe es dort auch ein großes internationales Turnier. Was läge näher, als einen Schrank zu entwerfen für die unterschiedlichen Wurfgeräte, die bis zu 190 Meter weit fliegen können?