Schramberger Partnerstadt: In Glashütte nicht nur Uhren hergestellt

Nicht nur für Uhren ist Schrambergs Partnerstadt Glashütte in Sachsen bekannt – zu DDR-Zeiten gab es ein weiteres industrielles Standbein.
Schramberg und Glashütte in Sachsen – die Uhren aus beiden Städten sind weltweit bekannt. Aber die Uhrenherstellung war nicht die einzige Produktion, die Glashütte bekannt machte. Zumindest in der ehemaligen DDR, aber teilweise auch weit darüber hinaus, ist bis heute Spielzeug, das viele Jahre erfolgreich in Glashütte hergestellt worden war, vor allem auf Modellbahnanlagen zu finden.