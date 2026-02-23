Schramberger Partnerstadt: In Glashütte nicht nur Uhren hergestellt

Nicht nur für Uhren ist Schrambergs Partnerstadt Glashütte in Sachsen bekannt – zu DDR-Zeiten gab es ein weiteres industrielles Standbein.

Schramberg und Glashütte in Sachsen – die Uhren aus beiden Städten sind weltweit bekannt. Aber die Uhrenherstellung war nicht die einzige Produktion, die Glashütte bekannt machte. Zumindest in der ehemaligen DDR, aber teilweise auch weit darüber hinaus, ist bis heute Spielzeug, das viele Jahre erfolgreich in Glashütte hergestellt worden war, vor allem auf Modellbahnanlagen zu finden.

Auch wenn einige Jahre nach der Wende nach mehreren Umfirmierungen in der damals rund 2500 Einwohner zählenden Stadt im Osterzgebirge die Produktion nicht mehr fortgeführt wurde, von den Produkten selbst sind auch heute noch viele vorhanden.

Bestände der Wehrmacht

Begonnen hatte alles 1949 in Glashütte mit der Herstellung von Modellbahnzubehör der Baugröße 00 mit einem Maßstab von 1:76, ziemlich ähnlich dem gängigen Modellbahnstandard H0 (1:87).

Zunächst eine Lok

Mit zunächst alten Steuermotoren aus Beständen der Wehrmacht war eine erste Modelllokomotive entstanden. In der Folgezeit kamen auch mechanisches Spielzeug, und Weichenantriebe hinzu. Später stieg dann Firmengründer Gerhard Hruska erfolgreich in den Modellautobau ein.

Hinzu kamen ab 1971 Modellbaumotoren – so beispielsweise ein Mini-1,5-Kubikzentimeter-Diesel oder auch ähnlich kleine Benziner, die meist für Flugmodelle genutzt wurden.

Marke Permot

Unter der Markenbezeichnung Permot gingen so von Glashütte aus zahlreiche Modelle, vor allem Lastwagen, überwiegend in die damalige DDR. 1976 wurde das Unternehmen in die VEB Prefo Dresden als „Werk 3“ eingegliedert, 1981 dann insgesamt mit weiteren Unternehmensteilen ins VEB Kombinat Spielwaren Sonneberg.

Die Marke Permot ist übrigens eine Abkürzung der Herleitung „permanentmagnetischer Motor“ – mit denen Hruska den technischen Fortschritt im Modelleisenbahnbau vorantrieb.

„Werk 3“

Auch wenn auf den einstigen Verpackungen der Fahrzeuge in der in der in Europa bei Modellbahnen wohl meistgenutzten Nenngröße H0 nicht mehr „Glashütte“ steht, wer jedoch aus Schrambergs Partnerstadt kommt, der weiß genau, dass im heimischen „Werk 3“ mit „Pre(ss)fo(rmen) für Prefo gearbeitet wurde. Und genau diese Bezeichnung „Werk 3“ ist eben auf den Verpackungen von VEB Prefo Dresden bei Glashütter Produkten zu finden.

Online rege gehandelt

Die Modellfahrzeuge selbst sind, auch wenn sie so nicht mehr hergestellt werden, auf Online-Marktplätzen immer noch rege vertreten. Denn wer eine Modellbahn nach DDR-Vorbild betreiben will, benötigt auch die dazu passenden Fahrzeuge aus der entsprechenden Zeit.

Und so sind vor allem als Spezialität Skoda-Lastwagen mit Lattenaufsatz, der Wasser-Sprengwagen, ein Laster mit Plane oder auch das Müllfahrzeug noch immer gefragte Nostalgie-Artikel – einst hergestellt in Schrambergs Partnerstadt Glashütte.