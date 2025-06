Eine Schramberger Delegation war zu Gast bei der Cavalcade No Piot.

Die Delegation bestand aus Mitgliedern des Gemeinderats und der Narrenzunft.

Eines der Jahreshighlights in Hirson ist der Festumzug „No Piot“ durch die Stadt. Dieser Umzug erinnere an unsere heimische Fasnet und es habe Tradition, dass die Schramberger Delegation hierbei mitläuft, teilte Achim Ringwald mir. In diesem Jahr stand der Umzug unter dem Motto „Spanien“.

Wünsche der Hirsoner

Im offiziellen Teil des Besuches gab es eine Gesprächsrunde zum Thema „Partnerschaftsaktivitäten“. Hier wurde der Wunsch geäußert auf Ausbau der Kontakte mit den Vereinen von Schramberg.

In einer feierlichen Zeremonie mit Bürgermeister Jean-Jacques Thomas wurde den Opfern von Kriegen in der Welt gedacht. Abgerundet wurde der Tag mit einem Konzert der Musikkapellen in der Stadthalle und dem krönenden Abschluss, einem großen Feuerwerk.

„Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften sind immer noch ein wichtiges Instrument, um Verständnis und Vertrauen zwischen Menschen verschiedener Länder zu schaffen,“ sagte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Außerdem „Wir können uns glücklich schätzen, dass die Freundschaft zwischen Schramberg und Hirson schon seit 1958 hält und bis heute lebendig ist.“

Die Städtepartnerschaft ist tatsächlich beiderseitig. So sei bereits klar, dass auch 2026 wieder eine Delegation aus Hirson an der Fasnet in Schramberg teilnehmen werde.