Schramberg verkauft Immobilien: Wer greift zu?

Kann das weg – oder wird es doch noch gebraucht?

36 städtische Gebäude und 184 Grundstücke sollen in den kommenden Jahren im Rahmen der Haushaltskonsolidierung den Eigentümer wechseln (wir berichteten). Darunter auch markante Gebäude wie die Villa Junghans, der Remsbachhof in Tennenbronn oder das Lichtspielhaus.

Bringt dieser Prozess das Stadtbild an einen Scheideweg? Die Karikaturistin Kerstin Heinlein zeigt eindrucksvoll, welche Szenarien möglich sind.

Der Gemeinderat gab am Donnerstag auf jeden Fall grünes Licht für die nächsten Schritte. Demnach macht sich die Verwaltung nun an die Bewertung der Grundstücke und Gebäude. Außerdem sollen mit Vereinen Gespräche geführt werden, ob diese eventuell an einem Kauf oder an einer Erbpacht ihrer Sportheime Interesse hätten. Bei der Abstimmung gab es Enthaltungen von Jürgen Winter (CDU) und Birgit Kronenbitter (AfD). Jürgen Reuter (Aktive Bürger)stimmte mit Nein.