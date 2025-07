Schopfheimer Sommersound: Party satt mit Culcha Candela, Querbeat und Giovanni Zarrella

1 Stagediving 2.0 auf rosa Flamingos bei Querbeat Foto: Anja Bertsch Ein langes Wochenende voll Party-, Tanz- und Feierfieber brachte der Sommersound in die Stadt. Drei Abende mit völlig unterschiedlichen Stimmungen – und durchweg mit guter Laune.







Harter Partysound der Großstadt-Gang Culcha Candela am Freitag, ausgelassen tanzbarer Brass-Pop von Querbeat aus Köln und den Wehrer Brass Buebe am Samstag, und zum Finale am Sonntag dann der gefällige Italo-Charme von Giovanni Zarrella: Mit den drei Konzerten am Wochenende sprach das Open Air-Festival völlig unterschiedliche Besucher an – die trotzdem eines gemeinsam hatten: die Begeisterung im jeweiligen Sommersound-Moment.