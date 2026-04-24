Schonach plant für Senioren: Wer 60+ ist kann sich jetzt schon mal freuen

In Schonach wurde jetzt vor großer Zuschauerkulisse vorgestellt, was die Gemeinde und die FWD-Hausbau mit dem Sozialgrundstück planen: 13 barrierefreie Wohnungen.
In dem Boot, das der Schonacher Bürgermeister Jörg Frey und der Chef der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH aus Dossenheim, Matthias Günther, da vollgeladen haben, sitzen viele Beteiligte. Sie alle sollen dafür garantieren, dass Schonachs Seniorenprojekt ein Riesenerfolg wird. „Das liegt schon so lange auf meinen Tisch,“ bekannte Frey in seiner Begrüßungsrede.