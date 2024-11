1 Das Seniorenheim ist schon wieder insolvent. Foto: Archiv Herzog

Das Waldmössinger Pflegeheim ist insolvent. Das Rottweiler Amtsgericht eröffnete am Mittwoch das Verfahren.









Binnen kürzester Zeit an die Wand gefahren wurde das erst im Juli 2023 eröffnete Pflegeheim an der Heimbachstraße in Waldmössingen. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Holger Leichtle bestimmt. Die Kanzlei bestätigte dies. Weitere Aussagen wie zu den Hintergründen der wirtschaftlichen Schieflage und dem weiteren Vorgehen waren noch nicht zu erfahren.