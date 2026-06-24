Schock in Baiersbronn: Großer Arbeitgeber meldet Insolvenz an

Die Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH hat einen Insolvenzantrag gestellt. Der Betrieb beschäftigt rund 220 Mitarbeiter.
Die Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH hat beim Amtsgericht Rottweil einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Gericht hat den erfahrenen Sanierungsexperten Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann & Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Davon wird in einer Pressemitteilung berichtet. Plathner wird im Verfahren von einem Team von Brinkmann & Partner um die erfahrenen Restrukturierungsexperten Christoph Enkler und Sebastian Netzel unterstützt.