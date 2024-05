1 Die Polizei ermittelt, wie zwei Menschen am Dienstag in Sulz ums Leben kamen. Foto: Vichra

Zwei Menschen sind am Dienstagmittag in Sulz aus noch ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









Die Polizei hat nach einem tragischen Vorfall am Dienstagmittag in einer Wohnung in Sulz die Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugin hat gegen 13.50 Uhr einen toten Mann sowie eine lebensgefährlich verletzte Frau in deren Wohnung vorgefunden, berichtet die Polizei am Abend in einer Mitteilung. Die Frau erlag demnach später ihren schweren Verletzungen.