Noch im Juli war Dieter W. Haller ohne Gegenstimme zum Präsidenten des FC 08 Villingen gewählt worden, nun trauert der Traditionsverein um sein engagiertes Vorstandsmitglied. Der 70-Jährige ist auf einer Auslandsreise in Saudi-Arabien völlig überraschend gestorben.

Informationen unserer Redaktion bestätigte FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff: „Die Familie hat uns diese traurige Nachricht mitgeteilt.“ Zu den Umständen des Todes liegen derzeit noch keine Details vor. Der Verein möchte sich am Nachmittag mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit wenden.

Der ehemalige Spitzendiplomat und deutsche Ex-Botschafter in Südafrika und Saudi-Arabien war Ende 2023 zunächst zum Beiratsvorsitzenden gewählt worden, fühlte sich bereits seit seiner Jugend in Trossingen eng mit dem Verein verbunden. Sein Engagement in der Zeit seines Wirkens war vielfach geschätzt worden.

Bindeglied zwischen Führung und Basis

Haller galt im Verein auch als wichtiges Bindeglied zwischen der Vereinsführung und der Basis sowie den Ehrenamtlichen des FC 08 Villingen. Auch deshalb erfuhr er bei der Mitgliederversammlung die uneingeschränkte Zustimmung für seine Präsidentschaftskandidatur. Der 70-Jährige hatte sich zum Ziel gesetzt, den Traditionsverein breiter aufzustellen, um für die zukünftigen Herausforderungen besser gewappnet zu sein. Die Umsetzung dieses Ziels blieb ihm nun auf tragische Weise verwehrt.