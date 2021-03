1 Der Test wird mit einem Wattestab im Nasenbereich entnommen. (Symbolfoto) Foto: Bodo Schackow/dpa

In Deutschland soll Bürgern wöchentlich ein kostenloser Corona-Schnelltest angeboten werden. Bei uns erfahren Sie, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie sich in den Gemeinden/Städten im Schwarzwald-Baar-Kreis testen lassen können.

Vorab: Bürger können sich laut Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) überall testen lassen - also nicht nur an ihrem Wohnort. Außerdem gibt es kein Maximum an kostenlosen Tests pro Woche. In der Testverordnung heißt es laut KVBW lediglich, dass jedem Bürger mindestens ein kostenloser Test pro Woche angeboten wird - nicht höchstens. "Die Testverordnung hat in zwei Punkten keine Einschränkung: Erstens wo dürfen Sie hingehen und zweitens wie oft dürfen Sie sich testen lassen", erklärt Pressesprecher Kai Sonntag.

Bad Dürrheim

In Bad Dürrheim werden ab Montag, 22. März, kostenlose Schnelltests durchgeführt. Die Klinik Waldeck, Espan-Klinik, Klinik Hüttenbühl und die Luisenklinik sowie die Ärzte Dr. Klaus Götz, Dr. Würthner und Dr. Todoroff und die Johannis-Apotheke bieten die Schnelltests an.

An allen Standorten müssen Termine telefonisch vereinbart werden. Die Öffnungszeiten für die Schnelltests sowie die "Einverständniserklärung Schnelltest" zum Downloaden finden Sie unter https://www.bad-duerrheim.info/Corona/Kommunale-Test-Allianz.

Blumberg

In Blumberg werden die kostenlosen Schnelltests in den Räumen des ehemaligen Getränkemarkts Fristo angeboten. Termine müssen über das Ticketsystem der Stadt Blumberg gebucht werden. Zum Termin muss der Personalausweis mitgebracht werden. Testpersonen sollten laut Website der Stadt jeweils 20 Minuten Zeit mitbringen. Bei negativem Test erhalten die Testpersonen eine Bescheinigung. Positive Testpersonen werden an das Gesundheitsamt gemeldet und über die weiteren notwendigen Schritte informiert.

Das Testzentrum öffnet zunächst dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 6.30 und 20 Uhr sowie an Freitagen zwischen 15 und 19 Uhr.

Bräunlingen

In Bräunlingen werden in einem Nebenraum der Stadt-Apotheke kostenlose Schnelltests angeboten (Zugang über den Seiteneingang). Eine Terminanmeldung ist nicht notwendig. Die Bürger erhalten nach dem Test umgehend in der Apotheke oder per E-Mail das Ergebnis sowie eine Bescheinigung.

Die Tests werden montags und donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr, mittwochs zwischen 11 und 13 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr angeboten.

Brigachtal

Bürger können sich in Brigachtal in der Praxis Dr. Ulrich und Dr. Bennetz testen lassen. Das Testangebot ist vorerst bis Ende März befristet und findet an folgenden Tagen statt: Montag, 22. März, von 15 bis 15.30 Uhr. Mittwoch, 24. März, von 14 bis 14.30 Uhr. Montag, 29. März, von 15 bis 15.30 Uhr. Beim Test müssen eine Versichertenkarte sowie ein Personalausweis oder Reisepass vorgezeigt werden.

Dauchingen

In der Gemeinde wird das Thema kommunale Schnelltests am Montag, 22. März, im Gemeinderat besprochen. Die Gemeinde würde gerne zwei Mal wöchentlich Schnelltests im Bürgerzentrum Farrenstall anbieten.

Donaueschingen

Donaueschinger werden im DRK-Schnelltestzentrum in der Schulstraße 5 (ehemalige Postfiliale) kostenlos getestet. Die Tests werden montags von 6 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 6 bis 8 Uhr sowie an Freitagen von 6 bis 8 und mittags wieder von 14 bis 19 Uhr angeboten.

Die Tests werden nur nach vorheriger Anmeldung durchgeführt. Eine Terminvereinbarung ist über die Homepage der Stadt Donaueschingen oder täglich zwischen 9 und 12 Uhr telefonisch unter 0771/85 77 01 möglich.

Weitere kostenlose Testmöglichkeiten werden in der Sonnenapotheke (Bahnhofstraße 12) und Rathaus-Apotheke (Mühlenstraße 13A) angeboten. Die Tests werden montags bis freitags zwischen 9 und 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr durchgeführt. Eine vorherige Terminvereinbarung unter 0771/92 03 05 40 ist erforderlich. In den Apotheken dürfen sich auch Bürger anderer Gemeinden testen lassen.

Furtwangen

In Furtwangen ist ein Test- und Impfzentrum derzeit erst in Planung. Die Stadtverwaltung sucht Helfer für die Durchführung, Terminierung und Dokumentation der Schnelltests. Interessierte können sich bei Hauptamtsleiter Marcel Schneider per E-Mail an mschneider.stadt@furtwangen.de oder via Telefon 07723/93 91 20 melden.

Außerdem führt die Breg-Apotheke kostenlose Schnelltest durch. Die Tests müssen telefonisch unter 07723/9 34 30 vereinbart werden.

Gütenbach

In Gütenbach ist ein kommunales Testzentrum im Dorfcafé in Planung. Die Gemeindeverwaltung sucht dahingehend Helfer. Interessierte können sich per E-Mail an gemeinde@guetenbach.de oder via Telefon 07723/9 30 60 melden.

Hüfingen

In der Festhalle Hüfingen werde dienstags von 16 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 20 Uhr Tests angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist online oder telefonisch unter 0771/17 51 24 77 oder 0152/08 70 47 25 erforderlich. Es sollten eigene Stifte für die Ausfüllung der Formulare mitgebracht werden.

Königsfeld

In Königsfeld werden in den Räumen des ehemaligen Treff-Supermarktes am Zinzendorfplatz Schnelltests angeboten. Die Öffnungszeiten sind montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 13 bis 16 Uhr.

Termine sollten unter www.apothekenverbund-skopek.de/schnelltest oder https://apo-schnelltest.de/schritt-1?a=11110 gebucht werden. Personen ohne Termin können nur in Ausnahmefällen getestet werden, hierbei kann es unter Umständen zu längeren Wartezeiten kommen.

Mönchweiler

In der Albert-Schweitzer-Apotheke in Mönchweiler sind Tests nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 07721/9 47 40 möglich. Getestet wird immer dienstags von 14 Uhr bis 18 Uhr und mittwochs von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie mittags wieder von 14 bis 18 Uhr.

Niedereschach

In Niedereschach arbeitet man derzeit noch an einem kommunalen Testangebot.

Schonach

Die Gemeinde bietet derzeit noch keine kostenlosen Corona-Schnelltests an. Das soll sich laut Auskunft des Rathauses aber bald ändern.

Schönwald

Ab Mittwoch, 24. März, werden im Tagungsraum 2 in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald Tests durchgeführt. Die Öffnungszeiten sind mittwochs von 10 bis 11 Uhr sowie mittags wieder von 17.30 bis 18.30 Uhr und an Samstagen von 9 bis 10 Uhr. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Die Gemeinde sucht außerdem Bürger, die im Testzentrum helfen. Interessierte können sich bei Hauptamtsleiter Andreas Herdner unter Telefon 07722/86 08 23 oder per E-Mail an andreas.herdner@schoenwald.de melden.

St. Georgen

St. Georgener haben zwei Möglichkeiten: Zum einen können im Rathaus unter Telefon 07724/8 71 79 zu den regulären Öffnungszeiten Schnelltest-Termine vereinbart werden. Testzeiten sind täglich von 15 bis 17 Uhr in der Corona-Ambulanz in der Gerwigstraße.

Zum anderen sind Tests ohne vorherige Anmeldung im DRK-Vereinsheim immer dienstags und donnerstags von 9.30 bis 12 Uhr möglich. Nur am Donnerstag, 25. März, sind keine Termine möglich, da eine Blutspende-Veranstaltung stattfindet.

Triberg

In Triberg hat das Testzentrum im Kurhaus ab Donnerstag, 25. März, geöffnet. Die Tests werden montags und donnerstags zwischen 7 und 8.30 Uhr (8.30 Uhr letzter Einlass) angeboten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Testpersonen müssen einen Personalausweis mitbringen.

Die Stadt sucht noch ehrenamtliche Helfer für das Testzentrum oder für den Impftermin-Fahrdienst. Interessierte können sich unter Telefon 07722/95 30 melden.

Tuningen

In Tuningen werden im Foyer der Festhalle Schnelltests angeboten. Das Angebot besteht freitags von 16.30 bis 17.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 10 Uhr. An Freitagen und Samstagen ist keine Terminvereinbarung erforderlich. Montags bis Donnerstags wird von 14.30 bis 15.30 Uhr getestet, allerdings mit vorheriger Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung.

Laut Website des Landratsamtes werden indes auch in der Kronen-Apotheke kostenlose Schnelltests angeboten. Die Kontaktdaten finden Sie hier.

Unterkirnach

In Unterkirnach werden an Dienstagen zwischen 16 und 17.45 Uhr und an Donnerstagen zwischen 17 und 18.45 Uhr in der Christuskirche Tests angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Villingen-Schwenningen

In Villingen-Schwenningen werden kostenlose Tests samstags im Theater am Ring sowie in der Schwenninger Stadtbibliothek (Eingang an der Gebäudeseite gegenüber dem Modehaus Zinser) angeboten. Die Termine sollten online gebucht werden. Bürger können auch direkt ohne Terminbuchung zum Schnelltestkommen, müssen dann aber mit Wartezeiten rechnen.

Jeder Getestete bekommt eine Bescheinigung über einen tagesaktuellen Test. Positive Tests werden dem Gesundheitsamt gemeldet. Zum Test müssen Ausweisdokumente mitgebracht werden. Personen unter 18 Jahren benötigen eine formlose, schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Weitere Testtage und -zeiten sind abhängig vom Bedarf und den Testkapazitäten und werden hier veröffentlicht. Darüber hinaus werden auch in Apotheken kostenlose Schnelltests angeboten. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Vöhrenbach

In Vöhrenbach startet das Angebot am Dienstag, 23. März. Weitere Informationen liegen der Redaktion noch nicht vor.