Schnelles Internet in Sulz: Glasfaser-Netz für über 1000 Anwohner – wann ist es soweit?

1580 Haushalte in Sulz sollen dank Glasfaser-Verlegung mit schnellem Internet versorgt werden – ein wichtiger Schritt auf dem Weg dazu, weiße und graue Flecken zu beseitigen.
„Es ist ein Gefriemel“, seufzt Hauptamtsleiter Hartmut Walter. „Wirklich wie Mäusemelken“, bestätigt Hans-Peter Fauser, Erster Beigeordneter der Stadt Sulz. Beide versuchen sich beim Spatenstich zum Ausbau des Glasfasernetzes im Spleißen, also dem Verbinden zweier Fasern. Einmal verlegt, ermöglichen sie Datenübermittlung in Lichtgeschwindigkeit und erleichtern das Leben in Zeiten der voranschreitenden Digitalisierung.