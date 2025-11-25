Schmuggel in Rottenburg: Gilt das Cannabisgesetz nicht auch im Gefängnis?

Eine Besucherin übergibt einem Häftling in der JVA Rottenburg Haschisch. Beide werden angeklagt. Doch er wollte das Hasch nur selbst rauchen.
Der Drogenschmuggel passiert Ende April im Besuchsraum der Vollzugsanstalt Rottenburg: Eine 49-Jährige übergibt ihrem Bekannten, einem Häftling, etwas mehr als elf Gramm Haschisch. Dieser versucht, den „kleinen Bollen“, wie er als Angeklagter vor Gericht das Drogenpäckchen nennt, in seiner Unterhose in die JVA zu schmuggeln. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in der Anklage verbotenes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor. Mit ihm angeklagt ist seine Bekannte. Der Vorwurf gegen sie lautet: verbotene Abgabe von Cannabis.