Schmierereien in Bad Herrenalb: Wohnung durchsucht – Ist der verdächtige Jugendliche Teil eines Terrornetzwerks?

Das Cybercrime-Zentrum und das Landeskriminalamt melden Erfolg. Ein Jugendlicher soll für die Schmierereien in Bad Herrenalb verantwortlich sein – und für weitere Straftaten.
Anfang des vergangenen Jahres sorgten Schmierereien im Bad Herrenalber Klosterviertel für Aufregung. „No Lives Matter“ wurde da unter anderem an eine Garagenwand gesprüht, dazu ein Hakenkreuz (das später notdürftig übersprüht wurde) und die Abkürzungen „NLM x MSK“. Mittlerweile haben die Behörden einen Verdächtigen festgenommen.